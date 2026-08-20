Torres ratificó la potestad de Chubut sobre Futaleufú

“Los recursos son de las provincias y la Constitución es clara”, afirmó el gobernador durante su participación en la conferencia del Consejo de las Américas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó que la Provincia debe tener la potestad de definir las condiciones de la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú y destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional para alcanzar un acuerdo de cara a la próxima licitación.

El mandatario realizó estas declaraciones durante su participación, este jueves, como uno de los principales expositores de la 22.ª Conferencia del Consejo de las Américas, que reúne a funcionarios nacionales, gobernadores y referentes del sector empresarial.

Torres compartió el panel “Inversión, desarrollo y oportunidades: perspectivas de las provincias” junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Durante su exposición, abordó las ventajas estratégicas de Chubut en materia energética y productiva y planteó la necesidad de transformar esos recursos en nuevas inversiones, infraestructura, empleo y mayor competitividad.

“LOS RECURSOS SON DE LAS PROVINCIAS”

Al referirse específicamente al futuro de Futaleufú, Torres sostuvo que cualquier discusión sobre la próxima concesión debe partir del reconocimiento de las potestades que la Constitución establece para las provincias sobre sus recursos naturales.

“Hay un tema jurisdiccional que no podemos poner en debate cada cuatro años. Los recursos son de las provincias, la Constitución es clara”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador destacó la importancia estratégica de Futaleufú para una provincia con una fuerte actividad industrial y remarcó que la generación hidroeléctrica depende de un recurso natural perteneciente a Chubut.

“Chubut es una provincia con industria electrointensiva donde tenemos una hidroeléctrica, como es Futaleufú, que genera energía a través de un recurso que es provincial, que es el agua. El poder concedente tiene que ser la provincia de Chubut”, sostuvo.

Asimismo, enfatizó que la posición del Gobierno Provincial no responde a una interpretación política circunstancial, sino a las atribuciones reconocidas constitucionalmente a las provincias. “Esto no es una idea mía, esto lo dice la Constitución”, remarcó.

En ese marco, el mandatario valoró la apertura de una instancia de diálogo con el Gobierno Nacional para abordar la futura concesión y alcanzar un entendimiento antes del llamado a licitación.

“No podemos llevar a la Justicia siempre a arbitrar sobre lo que tiene que resolver la política”, señaló Torres, y agregó: “Celebro que, a pocos meses de la licitación de Futaleufú, hayamos generado una mesa de trabajo con la Nación para que la política resuelva antes que la Justicia”.

Asimismo, remarcó que la discusión sobre Futaleufú trasciende la cuestión jurisdiccional y está directamente vinculada con las posibilidades de desarrollo productivo de Chubut y con la capacidad de la Provincia para aprovechar estratégicamente la energía generada a partir de sus propios recursos.

En ese sentido, Torres señaló que el objetivo es que Chubut pueda “utilizar esa energía, entre otras cosas, para estas tecnologías del futuro”, vinculando la defensa de los recursos provinciales con una agenda de nuevas inversiones, diversificación productiva, desarrollo tecnológico y generación de empleo.