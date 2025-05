Tottenham Hotspur se hizo fuerte de local y ganó 3-1

El Tottenham Hotspurt de Inglaterra le ganó este jueves 3-1 de local al Bodo/Glimt de Noruega por el partido de ida de las semifinales de la Liga de Europa de fútbol.

Fiándolo todo a esta competición y dejando a un lado la Premier League, en la que son uno de los peores de la liga, la apuesta le está saliendo bien a los de Ange Postecoglou, que encarrilaron las semifinales en casa y ahora tendrán que acudir a Noruega para sellar el pase a su cuarta final de la Copa de la UEFA, la primera desde 1974.

De avanzar, algo que en muchos equipos sería un trámite en Noruega, pero que dado el historial del Tottenham nunca se puede dar por hecho, los londinenses optarían al primer trofeo desde que Juande Ramos levantara la Copa de la Liga en 2008, por lo que se rompería una maldición que dura ya 17 años. Los goles de Brennan Johnson, James Maddison y Dominic Solanke le permiten soñar con ello.

Cualquier duda sobre los nervios del equipo ante un partido de esta entidad quedaron despejados a los 38 segundos de partido cuando Johnson puso de cabeza el 1-0. Era el inicio perfecto para un equipo que si careció de algo esta temporada es confianza y que se apoyó en ese tanto para conseguir espacio, atraer al Bodo/Glimt hacia su campo y hacer daño con balones largos como el que conectó Pedro Porro para el 2-0.

El lateral español mandó un pase de treinta metros hacia Maddison, que se infiltró entre los dos centrales, controló de forma orientada la pelota y la cruzó ante la salida de Haikin. A tropezones, la pelota pasó cerca de dos defensores que no pudieron despejarla y se convirtió en un pinchazo a las aspiraciones de los noruegos, que debutaban en unas semifinales europeas y no tardaron en darse cuenta que el cuento de hadas a veces no dura para siempre.

Y la segunda parte solo confirmó esto. Un infantil penal cometido sobre el argentino Cristian 'Cuti' Romero dio la oportunidad a Dominic Solanke a hacer el 3-0 y el delantero inglés no erró. Engañó completamente al arquero y desató los cánticos en el Tottenham Hotspur Stadium, que salvó catástrofe absoluta en Noruega, nunca descartable, sobre todo por el tanto en el minuto 82’ de Ulrik Saltnes, estarán en su primera final europea desde la que perdieron en 2019 en la Champions contra el Liverpool y su más reciente oportunidad de llevarse un título desde la Copa de la Liga en 2021 que perdieron frente al Manchester City días después de despedir a José Mourinho.

La peor noticia para los 'Spurs' fue la lesión de Maddison, que se tuvo que ir del campo tras 25 minutos del final rengueando y ayudado por las asistencias.