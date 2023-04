Trabajadores de Clarín: "nos quieren amedrentar"

“Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar. Estos despidos no tienen un fin económico. Mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos”, señaló durante la conferencia de prensa el secretario General del SiPreBA y trabajador de la Televisión Pública (TVP), Agustín Lecchi.

La conferencia convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se llevó a cabo a las 9, en la calle Tacuarí al 1800, frente a la redacción de Clarín, y el sindicato adelantó que se realizarán asambleas en las redacciones en consonancia con una jornada impulsada por Fatpren.

“Pasás de la bronca a la angustia, pero la dignidad de defender el puesto de laburo se demuestra todos los días y estos trabajadores la están demostrando hace mucho tiempo”, afirmó Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren. “Vamos a dar la pelea y la vamos a revertir”, exclamó Gaudensi.

Sebastián Díaz, delegado de Clarín, apuntó: “Al propio personal al que le mandaron un mail diciendo que Clarín acata la conciliación obligatoria, son nuestros propios compañeros que ven cómo despiden a sus amigos y colegas. Clarín no acata la conciliación obligatoria. Clarín finge que acata la conciliación obligatoria. Clarín cree estar por encima de la ley y que la puede dibujar a su antojo”.

Para este martes, fue convocada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, con el fin de solucionar el conflicto.

Fuente: Tiempo Argentino