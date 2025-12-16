Trabajos en la Ruta 40 entre Esquel y Epuyen

Vialidad Nacional informó sobre tareas que realiza en ese tramo de la comarca andina de Chubut.

Por un lado, se destaca que en dicho tramo se realizaron trabajos de fresado para corregir las deformaciones de calzada y, por otro, se llevó a cabo un bacheo profundo y construcción de carpetines con material asfáltico en caliente generado en la planta de asfalto que posee el 13° Distrito Chubut en el campamento de la localidad de Tecka.

“Con el trabajo de agentes viales y el uso de equipos propios de la repartición, se mejoró la calzada a lo largo de los 112 kilómetros que separan a Esquel de Epuyén”, se informó desde Vialidad Nacional.

Este tipo de intervenciones –según la entidad- “permitirán optimizar la transitabilidad de los usuarios, en un tramo que además es utilizado por vehículos pesados nacionales e internacionales”.

Los trabajos de conservación continuarán hacia el sur de la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Gobernador Costa.

Mientras tanto, en la Ruta Nacional 259 continúa el trabajo de mantenimiento de la calzada de ripio que comunica la localidad de Trevelin con el Paso Internacional Futaleufú, en el límite con Chile. Se trata de una tarea diaria que se desarrolla sobre una longitud de 33 kilómetros de esta ruta, desde el empalme con la Ruta Provincial 17 hacia el límite internacional, donde se realizan trabajos de perfilado y mantenimiento de la calzada con motoniveladora.

Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales.

Si requiere asistencia para emergencias los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención durante las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800- 222-6272 / 0800-3330073.

Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrán comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección [email protected] o mediante el formulario web.