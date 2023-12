Traían 5 corderos faenados en el baúl de su Clío

El sábado, aproximadamente a las 21:00 horas, en la ruta provincial 26, a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, personal de la División Seguridad Rural y Caballería realizó un control preventivo.

Durante el mismo, se detuvo a un vehículo Renault Clío color gris, con dominio NGZ-193, que circulaba desde la localidad de Sarmiento. En el interior del vehículo, se encontraron 5 corderos faenados dentro de un nylon transparente.

Los ocupantes del vehículo, identificados como GRQ (37) y EGO (63), fueron acusados de infringir el artículo 259 del Código Alimentario Argentino, Ley 18284 y Decreto 4238/68. Se labró un acta de infracción a ambos individuos.

Las autoridades de SENASA Comodoro Rivadavia intervinieron en el caso, disponiendo el decomiso y la destrucción de la carne por incumplimiento en el transporte de la misma. El vehículo no estaba habilitado para el transporte de carne, presentaba falta de mantenimiento de la cadena de frío, y se observaron faltas en la manipulación de alimentos y dudosa procedencia.

Se consultó a la División Seguridad Rural Sarmiento y a la Comisaría Sarmiento, quienes informaron que no se habían constatado hechos de abigeato en las últimas horas. El juez penal de turno, Martín Cárcamo, indicó que debían realizarse las actuaciones mencionadas, ya que no se comprobó la comisión de un hecho delictivo, al menos no en lo inmediato.

No se requirió la intervención de Criminalística y se secuestraron los 5 corderos faenados que la pareja traía para celebrar las fiestas navideñas.