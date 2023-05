Tras dejar una jefatura, la comisario Mirantes cuestionó a sus pares 

La comisario Laura Mirantes, quien hasta hace unos días estaba a cargo de la Comisaría 1ª de Trelew, usó su cuenta de Facebook para hacer un balance de su gestión y enviar un mensaje a sus pares, a quienes acusó de no tener las mismas expectativas que ella en la lucha contra la inseguridad.

“Es evidente y soy consciente de que las expectativas que yo tenía depositadas en la implementación de medidas contra la inseguridad no eran las mismas que muchos de mis compañeros de trabajo tenían”, escribió Mirantes. “Mi entusiasmo e impronta no estaban en la misma sintonía que la de ellos. A veces, incluso con el mayor y el mejor de los esfuerzos, las cosas no salen como se esperan, nomás queda la conciencia tranquila de haber entregado todo”.

Mirantes reconoció su “ingenuidad” de creer que para todos sus colegas lo más importante era ser un servidor público, cuando “evidentemente no fue así”. “Con muchos de ellos vamos por caminos diametralmente opuestos. Yo por lo menos siempre del camino de la verdad, la justicia, la honestidad, transparencia y compromiso social”, afirmó.

La comisario también se refirió a las críticas que recibió por parte de algunos sectores –entre ellas su responsabilidad en la muerte de un ciudadano en la sucursal del Banco Francés- y dijo que solo el que está adentro puede entender cómo son las cosas. “Las situaciones laborales son ajenas a quien conduce”, sostuvo.

Por otro lado, Mirantes se mostró satisfecha por las mejoras que logró en la dependencia que estaba a su cargo, como la instalación de un baño para mujeres, el gas y una inversión de 13 millones para remodelar la comisaría después de 46 años.

En lo operativo, Mirantes destacó las estadísticas que reflejan una baja en los delitos contra la propiedad y las personas, así como el aumento en las detenciones y los allanamientos.

Mirantes finalizó su mensaje agradeciendo el apoyo y el respeto que recibió durante su gestión y deseando éxitos al nuevo jefe de la Comisaría 1ª, el comisario Jorge Calderero.

“No soy necia –advirtió en su posteo-, y entiendo perfectamente que esto no puede soslayar los resonantes hechos delictivos que tanto impacto han tenido, y tampoco considero que debo hacer alarde en la merma de hechos delictivos en mi gestión ya que considero que un solo hecho que afecte a un vecino es una batalla perdida contra la inseguridad”.

Fuente: Jornada