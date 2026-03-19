Tras el ataque en el barrio Moure, la escuela activó protocolos y refuerza la contención

El estudiante evoluciona favorablemente mientras la institución despliega acompañamiento emocional, seguro escolar y trabajo con equipos técnicos. Preocupa la reiteración de hechos violentos en el entorno educativo.

Luego del violento episodio ocurrido el día anterior, la respuesta institucional se puso en marcha de manera inmediata en la comunidad educativa del Colegio Provincial Técnico Nº 749 (exEnet 1). Con el estudiante fuera de peligro y en recuperación, el eje ahora está puesto en el acompañamiento integral y la contención del impacto que generó el hecho.

Desde la dirección del establecimiento confirmaron a Crónica que se activaron los protocolos previstos para situaciones críticas, que incluyen la asistencia tanto a la víctima como a sus compañeros. El abordaje no se limita al alumno herido: alcanza a todo el entramado escolar, atravesado por la conmoción.

En paralelo, se inició el trámite del seguro escolar, que contempla la cobertura médica y las prestaciones vinculadas al episodio, incluyendo la atención psicológica. Este instrumento abarca el trayecto entre el domicilio y la escuela, lo que permitió su aplicación en este caso.

A su vez, desde la supervisión de nivel secundario se articuló la intervención de equipos de orientación escolar. Psicólogos y psicopedagogos trabajan junto a la institución para sostener a los estudiantes, contener emocionalmente al grupo y acompañar el regreso a la rutina.

Si bien la escuela forma parte del esquema de corredores seguros —con presencia policial en horarios de ingreso y egreso—, el hecho volvió a exponer los límites de esos dispositivos cuando la violencia se produce fuera de ese circuito.

En este contexto, autoridades educativas reconocen una preocupación creciente por la reiteración de episodios de agresión vinculados a estudiantes. Mientras el adolescente continúa su recuperación, la comunidad escolar intenta recomponerse, con un trabajo que —admiten— será progresivo y sostenido en el tiempo.