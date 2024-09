Tras movilizaciones en todas las sedes, rechazaron la reincorporación de Sancci

El pedido de reincorporación iba a ser tratado a finales de agosto en una sesión del Consejo Superior de la UNPSJB, aunque terminó siendo discutido el 12 de septiembre. Se consideraron todas las pruebas y se rechazó el pedido del docente, quien además es investigado por estar relacionado con la muerte dudosa de una estudiante.

Bruno Sancci cuenta con varias denuncias por parte de estudiantes y docentes de la UNPSJB y del Instituto Nº 805 de Trelew. Si bien las denuncias se realizaron en 2019, los hechos que allí se relatan datan desde el 2004 hasta el 2018. El docente fue despedido en septiembre del 2019 luego de conocerse las denuncias y apartado de sus funciones tras la decisión del Consejo Directivo de dar inicio al sumario administrativo. Fue denunciado colectivamente por violencia física, simbólica, actos de humillación y hostigamiento.

La cesantía se confirmó en 2022 pero más tarde quedó sin efecto tras declararse la nulidad a partir de irregularidades administrativas.

La Cámara Federal debatió sobre la declaración de nulidad de la cesantía al entender que existían irregularidades en la documentación presentada y una falta de margen de defensa para el acusado, aunque no se expresaron sobre los hechos de violencia en sí.

Los jueces Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman señalaron que el sumario fue conducido de manera "arbitraria y parcial, incorporando testimonios provenientes de deponentes interesados en su destitución" y que no se le brindó a Sancci la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

UN LARGO PEDIDO DE JUSTICIA

Sin embargo, en medio de este debate, la cesantía se mantuvo firme. Mientras tanto, Sancci continuó exigiendo su inmediata reincorporación, argumentando que era víctima de persecución política y buscando iniciar él mismo una causa por injuria contra las denunciantes.

La reincorporación de Sancci iba a ser tratada en las sesiones del Consejo Superior el 26 y 27 de agosto. Durante los días previos, distintos colectivos y agrupaciones estudiantiles organizaron encuentros y acciones para repudiar el posible regreso del docente a las aulas. En todas las sedes comenzaron a multiplicarse los carteles que exhibían la foto del docente denunciado y alertaban su reincorporación.

Si bien el Consejo Superior no pudo tratar el tema en esa oportunidad, se convocó a un Consejo Superior Extraordinario para el 5 de septiembre y se redoblaron los esfuerzos de los feminismos estudiantiles. Se impulsaron actividades simultáneas en las cuatro sedes como un ruidazo y un cartelazo, además de una intervención artística en los pasillos de la sede Trelew junto a estudiantes del instituto N°805.

La sesión del Consejo Superior fracasó por falta de quórum, y se convocó a otro Consejo el 12 de septiembre. Lejos de abandonar las acciones de movilización, en los días que siguieron las actividades de repudio se fortalecieron. Más allá del caso en particular -que ganó amplia visibilización por la magnitud de los hechos denunciados y sobre todo por la protección política con la que contó Sancci en su momento-, estas acciones reflejan un cambio profundo que las y los estudiantes encabezan desde hace poco más de una década, en el marco de un proceso de repudio generalizado a prácticas violentas y machistas en las instituciones educativas, históricamente silenciadas.

Finalmente, el 12 de septiembre se discutió la reincorporación de Sancci en el marco de la LXXV sesión Extraordinaria del Consejo Superior de la UNPSJB. Entre las múltiples exposiciones en contra del docente, se leyó una carta de la madre de Nadina Velasco, la joven que murió en marzo de este año, producto de un disparo de un arma que luego se constató que era propiedad de Sancci.

En principio, el docente denunciado presentó un amparo argumentando que estaban excedidos los plazos sumariales establecidos por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Tras su presentación, se dio lugar a las exposiciones de rechazo de todas las sedes: "Exigimos una Universidad Libre de Violencias, queremos venir a estudiar no a ser violentadas en las aulas", remarcaron.

En esta línea, se dio lectura a la presentación de una nota de docentes y no docentes de la sede de Puerto Madryn: "Bruno Sancci ha acumulado en varias ocasiones por parte de estudiantes, graduados y docentes, personal del Instituto de Formación Docentes N° 805 por violencia de género, hostigamiento denuncias por discriminación que fueron acompañados por manifestaciones públicas, comunicados y documentos en pedido de una Universidad Libre de Violencia ha derivado en su cesantía por los órganos de cogobierno en la Facultad, además se suma la denuncia por muerte dudosa de Nadina Velasco. Estudiantes, docentes, no docentes tememos compartir espacios con Sancci a ser objeto de su violencia".

Luego, se dio lectura a cartas remitidas por Extensión Universitaria de la sede de Trelew donde se exigió garantías de espacios libres de violencias para docentes y estudiantes.

LA MUERTE DE NADINA

También dio lectura a una carta de la madre de Nadina Velasco Nieto con los avances de la investigación de la "muerte dudosa" de la estudiante.

Allí expresó: "Nadina tenía contacto con el profesor Sancci que la asesoraba en todo lo concerniente a su trabajo en la Universidad, mantenían reuniones en su estudio, contacto por WhatsApp, teléfono y correo electrónico en forma permanente. Los tres disparos que se evidencian en el auto uno de ellos que terminó con su muerte, los mismos corresponden a la pistola del señor Bruno Sancci quien posee el permiso de tenencia pero no de portación. En función de las investigaciones, Nadina habría realizado una visita al estudio perteneciente a este señor donde se encontraba el arma en una caja fuerte de las tres que existen en el lugar a la que él le otorgó acceso. La noche anterior lo habría visitado en el mismo domicilio. En el ADN investigado se visibiliza ADN de otros masculinos no individualizados; el dermotest dio negativo en Nadina. La autopsia en esta se manifiesta de que hay indicios de que mantenía una relación de índole amorosa y sexual, de la cual no menciona identidad porque es probable que fuera clandestina y nadie de su entorno tenía conocimientos. Me encuentro a la espera de pericias en el vehículo, de cámaras y soportes digitales, sobre las cuales no hay plazos".

La vinculación de Sancci en este caso todavía no está clara, más allá de haberse comprobado que el arma que le dio muerte a la joven es de su pertenencia. El hecho, caratulado como muerte dudosa, todavía se encuentra en investigación. Familiares y allegados de Nadina exigen desde principios de año a la Justicia que avance con celeridad para esclarecer los hechos. Para los colectivos estudiantiles, arroja más dudas y rechazo hacia la posible reincorporación del docente.

Luego de escuchar todas las expresiones, se votó por mayoría "no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por Sancci, agente de la Facultad de Humanidades en su sede de Trelew".

Y se establece, además, la posibilidad de un nuevo sumario: "Girar las actuaciones a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para que persista la solicitud de un nuevo procedimiento administrativo ajustado a derecho para asegurar las instancias de resolución que consideren la integralidad del derecho institucional vinculado a los hechos denunciados sobre la conducta de Sancci".

De esta manera, se mantiene firme la cesantía. Para los colectivos feministas y estudiantiles es fundamental asegurar la no reincorporación de Sancci para garantizar que las estudiantes y docentes no deban cruzarse con él en los espacios académicos, quedando expuestas a potenciales situaciones de violencia.

