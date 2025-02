Trebucq le pidió disculpas a Lali Espósito por llamarla "Lali Depósito"

Esteban Trebucq, un entrevistador recurrente de Javier Milei, sorprendió al mostrase arrepentido por haber replicado el apodo despectivo que el presidente utilizó para referirse a Lali Espósito.

En una charla con Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi, Trebucq cambió su postura y defendió a la cantante.

“En este punto la banco a Lali Espósito porque se la juega. Dicen: ‘No, no me gusta este gobierno’, y está buenísimo. Que después se banquen lo que le digan también el resto de los civiles, por supuesto”, expresó el periodista.

El comunicador también reconoció que se equivocó al utilizar el apodo que Milei le puso a la artista y admitió que le pidió disculpas.

“La descalificación no me gusta. A mí el tema de ‘Lali depósito’ no me gusta. Yo cometí un error y le pedí disculpas porque le pregunté al presidente”, confesó.

Trebucq recordó que durante una entrevista con Milei mencionó erróneamente el apodo, lo que llevó al mandatario a replicarlo.

“Yo le pregunté al presidente porque era noticia que Lali había estado en el balcón de la marcha. Yo lo entrevisté el lunes, tenía recontra actualidad la pregunta. Pero en vez de preguntarle por Lali Espósito, hablando en forma atolondrada como soy, dije ‘Lali depósito’. Bueno, entonces él contesta ‘Lali depósito’”, recordó.

Finalmente, el periodista quiso despegarse del tema y aseguró que el uso del apodo por parte del presidente fue decisión de Milei.

“Yo ahí le pedí disculpas a ella porque está muy mal lo que dije, le pedí disculpas y él después dice ‘Lali depósito’. Pero ahí ya no es tema mío”, aclaró, tomando distancia.