Trelew ya palpita la primera fecha del TN

Durante la mañana de miércoles, en el autódromo Mar y Valle de Trelew, se realizó una conferencia de prensa posterior a la revisión del trazado que será sede de la apertura del Campeonato 2024 de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 entre los días 16, 17 y 18 de febrero.

Presentes estuvieron José Luís Martos (gerente general de APAT), Roberto Argento (director de Planificación y Obras de la Asociación Corredores Turismo Carretera), Julio Kresteff (Asociación Mar y Valle), Daniel Laudonio (vicepresidente de la Asociación Mar y Valle) y el piloto de Turismo Nacional Clase 3, el comodorense Renzo Blotta.

"Agradecemos a las autoridades de la Asociación Mar y Valle por confiar en el Turismo Nacional que iniciará su campeonato en Trelew. Junto a Roberto Argento hemos recorrido el circuito, el cual siempre está en perfecto estado; se apuntaron algunos detalles minimos para trabajar. Habrá intensa actividad en el circuito, pues desde el miercoles los autos estarán probando en el circuito dado que, al ser la primera fecha, los pilotos podrán probar previo al inicio de la actividad oficial", expresó José Luis Martos al respecto.

"Agradecemos a APAT por la confianza y la responsabilidad que nos han brindado al ser el ente fiscalizador a partir de esta temporada, y a los amigos de la Asociación Mar y Valle por este recibimiento en el día de hoy. Lo importante es que el autódromo siempre está en condiciones más allá que siempre es necesario realizar algunos trabajos, no solo aquí sino en todos los autódromos, pues los autos van evolucionando y en materia de seguridad pasiva hay que atender dichas cuestiones de la pista. Las cuestiones de trabajo son mínimas, de horas hombre de trabajo. El Turismo Nacional es una de las categorías más lindas, con un espectáculo sobresaliente que sin inconvenientes podrá desarrollar en el autódromo de Trelew", expresó al respecto Roberto Argento.

"Es un orgullo para mí representar a la provincia de Chubut, ahora en la Clase 3, y que mi debut en la divisional sea en este circuito ha tornado todo aún más especial. Realizamos hace pocas semanas atrás las primeras pruebas y me he sentido muy a gusto sobre el auto que voy a utilizar este año; en este punto debo agradecerle a Julián Santero su predisposición para guiarme en mis primeros pasos con este vehículo. De mis participaciones en Trelew tengo los mejores recuerdos más allá que estuvimos cerca de ganar aquí, lo cual no hemos podido concretar por un inconveniente en un neumático. Por delante, tengo un gran desafío y la ilusión de comenzar una nueva etapa en mi trayectoria dentro del automovilismo", indicó Renzo Blotta, quien debutará en Clase 3.