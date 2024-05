Tres jugadoras abandonaron la Selección de fútbol femenino

Lorena Benítez, Julieta Cruz y Laurina Oliveros utilizaron sus cuentas de Instagram para expresar los motivos detrás de su decisión y criticar a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las tres jugadoras, quienes también forman parte del equipo de primera división de Boca Juniors, estaban convocadas para los partidos contra Costa Rica, pero optaron por dar un paso al costado.

Benítez fue la primera en manifestar sus razones, declarando que su decisión fue personal y motivada por las difíciles situaciones que ha vivido con la selección nacional. Reveló que durante los entrenamientos previos a su renuncia, las futbolistas no recibieron desayuno ni merienda, y solo se les ofreció un sándwich y una banana para comer.

Además, la futbolista reveló que la AFA había comunicado que no recibirían los viáticos habituales, argumentando que los partidos se disputaban en Buenos Aires.

"Cansan las injusticias, cansa no ser valorada, no ser escuchada y ser humillada", acusó Julieta Cruz en su publicación. La jugadora destacó la necesidad de mejoras en la selección femenina, y no solo desde un aspecto económico, sino también en cuanto a las condiciones de entrenamiento y alimentación.

Laurina Oliveos, portera del equipo, compartió una serie de fotos en blanco y negro y expresó su desilusión al abandonar el seleccionado nacional. "Mi deseo es que las generaciones futuras puedan disfrutar y ser felices jugando al fútbol, sin tener que pasar por lo que nosotras hemos pasado", concluyó.

Las jugadoras exigen mayores inversiones y mejores condiciones de trabajo para poder representar a su país de la mejor manera posible.