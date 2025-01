Trump asumió con amenazas a países y personas

Donald John Trump juró como 47º presidente de Estados Unidos con la promesa de abrir una “era dorada”, crear un país próspero, libre, más fuerte y poner punto final a lo que calificó como el dominio de un establishment “radical y corrupto” que llevó a la primera potencia global al declive.

El discurso inaugural de Trump ante unos 800 invitados en el Congreso dejó además un huracán de anuncios que su nuevo gobierno comenzará a implementar desde el primer día, incluido un cierre virtual de la frontera con México, la deportación de millones de extranjeros indocumentados, el reconocimiento de sólo dos géneros -masculino y femenino- y una ofensiva para recuperar el canal de Panamá.

“La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo”, dijo Trump, en la primera frase de su mensaje luego de prestar juramento. “Nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera, valiente y libre. Estados Unidos pronto será más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca”, prometió.

Fiel al mensaje y al estilo que forjó durante los últimos ocho años desde su irrupción política, Trump cargó contra el establishment –la “casta”, en el lenguaje del presidente Javier Milei, presente en la jura–, y dijo que tenía un “mandato” para revertir total y completamente una “horrible traición” al pueblo y recuperar la fe, la riqueza, y la democracia.

El mensaje inaugural de Trump tuvo un tomo similar al mensaje que brindó en su primera inauguración a principios de 2017, cuando que su llegada al poder marcaba el fin de una “carnicería americana”. Pero aunque el primer mensaje de Trump como presidente tras su resonante retorno al poder ofreció el mismo aura restauradora, dejó una nueva ambición –anunció que le cambiará el nombre al Golfo de México por “Golfo de América” y dejó en claro que quiere recuperar el canal de Panamá– y un abanico de acciones precisas, concretas. A diferencia de su primera presidencia, Trump es ahora un presidente experimentado que gobernará con un gabinete de leales, tiene el control absoluto del Partido Republicano y del Congreso, y regresa al Salón Oval reivindicado y fortalecido por su triunfo en la última elección presidencial.

“En los últimos ocho años me han puesto a prueba más que cualquier otro presidente en nuestros 250 años de historia, y he aprendido mucho en el camino. El camino para recuperar nuestra república no ha sido fácil, eso puedo asegurarles”, afirmó, y después recordó el intento de asesinarlo durante la campaña.

“Fui salvado por Dios para hacer a Estados Unidos grande de nuevo”, dijo.