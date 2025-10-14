Trump lo dejó claro: si Milei pierde, no hay apoyo

El presidente norteamericano dio una inédita conferencia de prensa de casi una hora delante de la comitiva argentina; se refirió a China, Venezuela y dijo que su par argentino “está haciendo lo correcto”.

A las 13.38 local, con casi 40 minutos de demora, Donald Trump recibió a Javier Milei en la puerta de la Casa Blanca bajo la atenta mirada de The Color Guard. Se dieron un apretón de manos y posaron brevemente para la foto. “Encantado de que esté aquí”, lanzó Trump a los periodistas tras recibir a Milei. Luego, delante de la prensa, el norteamericano le dijo: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Si a la Argentina le va bien, otros países lo seguirán. Pero si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos”.

De esta manera, el presidente de Estados Unidos condicionó el apoyo financiero a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo. “El plan puede caerse, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance”, respondió Trump ante una pregunta de La Nación.

Estaba previsto que el encuentro de los presidentes fuera en el Salón Oval. Sin embargo, transcurrió un almuerzo entre los equipos de trabajo. Antes de que se sirviera la comida, hubo un intercambio con los periodistas acreditados en la Casa Blanca y se habilitaron preguntas. Trump volvió a respaldar a Milei de cara a las elecciones, aunque impuso condiciones: ganar las elecciones. También lo hizo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que esta vez fue más cauto con su pedido sobre cortar relaciones con China.

“Es un honor tenerte acá”, le dio la bienvenida el presidente norteamericano. Y reforzó: “Estamos acá para darte un apoyo para las próximas elecciones. Milei debe ganar, está haciendo lo correcto”. Lo que se presumía como un mensaje breve ante la prensa, terminó siendo una larga e inédita conferencia de prensa de Trump frente a la comitiva argentina, que observó atónita y sin intervenir.

Bessent intervino ante una pregunta que un periodista le hizo a Trump sobre China para contradecirse y decir que no había condicionado la ayuda financiera a que la Argentina interrumpa sus relaciones con el país asiático. Dijo que no le preocupa el swap chino, sino las bases militares.

Luego, Trump advirtió: “Hay que tener cuidado con China a veces se pone en una postura muy dura”. También aprovechó para cuestionar a Venezuela.

“Quiero ver la Argentina exitosa y creo que el liderazgo de Milei lo puede lograr. Va en la dirección correcta”, dijo Trump, que respaldó un eventual proyecto de dolarizar la economía argentina, aunque señaló: “Estamos contentos con la moneda argentina”.

Luego, Milei tomó la palabra y agradeció el apoyo. “Gracias al gran liderazgo suyo, Trump, ha logrado conseguir la paz en Medio Oriente”, abrió el mandatario argentino. Y agregó: “Quiero agradecer también al secretario Bessent por la ayuda para resolver el problema de liquidez y los ataques de nuestros opositores. Nos permite transitar una ruta para ir tranquilos”. El Presidente le entregó a Trump una carta escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados en Medio Oriente.

Cuando a Trump le preguntaron si visitaría la Argentina, dijo que no tiene demasiado tiempo libre. Aprovechó la pregunta para diferenciarse de su antecesor, Joe Biden. Después de 55 minutos, el presidente de los Estados Unidos dio por terminada la conferencia de prensa y comenzó el almuerzo con la comitiva argentina.