Trump publicó una imagen "plantando" la bandera de EE.UU. en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica este martes al publicar en su red social Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial en la que se lo ve colocando la bandera estadounidense en Groenlandia, en una escena que simula una “conquista” del territorio.

En la imagen, difundida por el propio mandatario, Trump aparece acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Detrás de ellos se observa un cartel que dice: “GROENLANDIA – TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS – EST. 2026”, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente estadounidense compartió además otra ilustración generada con IA en la que se lo ve reunido con líderes europeos en el Despacho Oval, con un mapa de fondo que muestra a Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo una misma bandera estadounidense, reforzando el mensaje simbólico de expansión territorial.

En paralelo, Trump informó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que el tema central fue nuevamente Groenlandia. “Como él expresó de manera muy clara, Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás”, escribió el mandatario en su publicación.

Las imágenes y declaraciones volvieron a encender el debate internacional, ya que Groenlandia es un territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca, y cualquier insinuación sobre su anexión a Estados Unidos genera tensiones diplomáticas en el marco de la seguridad global y la política del Atlántico Norte.