Turismo: "Chubut perdió dos temporadas"

"La situación es muy grave en el sector y lo que más nos aflige es que no se ve la luz al fondo del túnel porque encima no habrá tampoco temporada de cruceros en Puerto Madryn y si llega algún buque, cosa que no creo, será sobre el final de la temporada", agregó el funcionario en declaraciones formuladas a Télam.

Los ejemplares de ballena franca austral están en esta época del año con la mayor presencia en la zona marítima que rodea a Península Valdés y, en tiempos normales, el servicio de avistaje para trasladar a turistas estaría en su mayor pico de demanda.

"También estaría a full por estos días la temporada de pingüinos en las reservas, que comenzaron a poblarse sin la presencia de visitantes por la pandemia", recordó el ministro.

García aseguró que "no podemos ni pensar por ahora en habilitar la actividad turística porque está prohibida la circulación entre las propias localidades ante el pico de casos de Covid 19, pero tenemos una estrategia a desarrollar ni bien la autoridad sanitaria nos autorice".

El ministro de Turismo detalló que "la intención es ir por escalas, comenzando por el turismo comarcal, es decir que en una misma comarca puedan desplazarse entre ciudades".

"Y si no se reportan casos comenzar luego de un par de semanas con el cruce entre comarcas y así avanzar progresivamente, pero eso por ahora es toda una estrategia que está supeditada a lo que digan los especialistas en salud", remarcó.