UEFA definirá recién la próxima semana sobre la Finalissima

La Unión Europea aseguró que “no está considerando ninguna sede alternativa” del partido Argentina-España, previsto para el 27 de marzo en Qatar ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán.

La UEFA informó este jueves de que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre Argentina y España prevista en Lusail (Qatar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a fines de la próxima semana.

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores qataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo.

"Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones América y de Europa.

La intervención militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el último sábado y la respuesta del régimen de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Qatar, alimentaron el debate sobre el posible cambio de sede del partido.

La Asociación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció el domingo el aplazamiento de todos los torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre Argentina y España.

La UEFA, la Conmebol y la FIFA se mantienen en contacto con las autoridades qataríes con el fin de tomar una decisión definitiva.

Además del encuentro oficial, están programados algunos amistosos en el emirato, como el Qatar-Argentina el 31 de marzo o el España-Egipto un día antes.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó el último lunes que lo mejor sería "buscar una nueva sede" a la vista de la inestabilidad creada en Medio Oriente.