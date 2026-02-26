Últimos días para acceder al Pago Anual con 15% de descuento

La adhesión presencial vence este viernes 27 de febrero. Incluye rebaja en tributos municipales, cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas y participación en un sorteo con 125 premios.

La Secretaría de Recaudación informó que este viernes 27 finalizará el plazo para sumarse de manera presencial al régimen de Pago Anual de tributos municipales, una modalidad que contempla una bonificación del 15% y alternativas de financiación sin interés.

El beneficio alcanza al Impuesto Inmobiliario, la Tasa de Higiene Urbana, la Tasa de Higiene, el Derecho de Ocupante y Cementerio. El descuento se aplica a cada contribuyente que opte por abonar de forma anticipada uno o más de estos conceptos.

El secretario de Recaudación, Luis Perea, señaló que además de la rebaja porcentual, el esquema permite cancelar el monto total mediante tarjetas de crédito en cuotas sin interés, lo que —indicó— representa una herramienta para regularizar obligaciones y reducir el impacto financiero.

En modalidad presencial, las opciones disponibles son: Banco Chubut (Patagonia 365) en 3 cuotas sin interés; Banco Hipotecario hasta en 12 cuotas sin interés; Banco Macro en 3 cuotas sin interés; y Tarjeta Naranja (Plan Z) en 3 cuotas sin interés. Desde el área aclararon que todas estas promociones, con excepción de la correspondiente a Banco Macro, rigen únicamente para pagos efectuados en forma presencial.

Los centros habilitados para adherirse son los ubicados en San Martín 51, Área Central (Km. 3) y el CCK de Kilómetro 8, en el horario de 8:15 a 14:00.

Por otra parte, quienes concreten el Pago Anual durante enero y febrero quedarán automáticamente incluidos en un sorteo previsto para marzo. Se entregarán 25 televisores de 50 pulgadas y otros 100 premios, totalizando 125 incentivos para los contribuyentes adheridos.

En tanto, a través de la Oficina Virtual se podrá realizar el pago hasta el día 28, con la promoción de Banco Macro en tres cuotas sin interés o mediante medios electrónicos como QR y Rapipago, aunque sin acceso al resto de los planes especiales con tarjeta. Desde el área invitaron a aprovechar los últimos días de vigencia del programa.