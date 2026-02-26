Macharashvili y Balochi acordaron avanzar en una agenda común

Los intendentes de Comodoro Rivadavia y Sarmiento analizaron el escenario que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge y coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo regional con una mirada puesta en nuevas actividades económicas.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo este jueves una reunión con su par de Sarmiento, Sebastián Balochi, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas frente al complejo panorama que afecta a la Cuenca del Golfo San Jorge y su impacto en ambas localidades.

Durante el encuentro, los jefes comunales repasaron las principales problemáticas que atraviesan la región en el actual contexto nacional, cuyas consecuencias se reflejan en la provincia y, de manera directa, en las economías locales. En ese marco, coincidieron en la importancia de consolidar una agenda regional que permita defender intereses comunes sin perder de vista las particularidades de cada ciudad.

Balochi subrayó que la situación de la Cuenca fue uno de los ejes centrales del diálogo, más allá de las realidades específicas de Comodoro y Sarmiento. En ese sentido, planteó la necesidad de diseñar un proyecto compartido que apunte a ampliar la matriz productiva y reducir la dependencia de una sola actividad.

El mandatario sarmientino reconoció que la salida de YPF generó un impacto en la región, aunque sostuvo que el sector hidrocarburífero aún tiene potencial para seguir aportando recursos. Al mismo tiempo, remarcó que resulta imprescindible planificar alternativas que acompañen esa actividad y fortalezcan otras producciones.

En relación con el perfil de Sarmiento, destacó su condición de valle agrícola-ganadero, al que en los últimos años se sumaron iniciativas como la vitivinicultura, además de su vínculo histórico con la industria petrolera. Según expresó, el desafío consiste en proyectar el crecimiento con una visión de largo plazo que contemple distintas fuentes de desarrollo.

Finalmente, ambos intendentes manifestaron la intención de profundizar el trabajo conjunto entre los municipios de la Cuenca, promoviendo iniciativas que impulsen nuevas oportunidades económicas y contribuyan a mejorar la calidad de vida en la región.