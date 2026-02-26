Reductores y refuerzos de señalización vial en zonas escolares

Se busca generar cruces seguros y reducir la velocidad del tránsito en zonas de alta circulación, especialmente en horarios escolares.

En el marco de las acciones preventivas en materia de seguridad vial, el Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, llevó adelante una serie de trabajos que incluyeron la instalación de reductores de velocidad, la demarcación de sendas peatonales y la colocación de señalización vertical preventiva.

En una primera etapa, las intervenciones se concentraron en inmediaciones del Colegio Cervantes (calle Clarín y avenida Canadá); el Colegio Biología Marina; el Jardín El Principito; el Jardín Los Enanitos (Francisco Behr y La Nación), calle El Patagónico y el Colegio Austral, sobre avenida Estados Unidos y Monseñor de Andrea.

Las tareas incluyeron la provisión e instalación de 29 reductores de velocidad de PVC reforzado, de 9 metros cada uno. Además, se realizó la demarcación de sendas peatonales mediante material termoplástico, con un sembrado con microesferas de vidrio para mejorar su visibilidad.

De forma complementaria, se colocaron 34 carteles metálicos de señalización vertical, se pintaron cordones con amarillo vial sintético y se ejecutó un mantenimiento vial preventivo que incluyó el sellado de juntas y grietas con asfaltos modificados con polímeros, con el fin de prolongar la vida útil del pavimento en los sectores intervenidos.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó la importancia de la intervención. “Se trata de un trabajo integral pensado para mejorar la seguridad vial en zonas donde hay una alta circulación de niños, familias y docentes. Antes del inicio de clases consideramos fundamental reforzar la señalización, ordenar el tránsito y obligar a reducir la velocidad en estos sectores”, explicó.

“Estas acciones no solo apuntan a la infraestructura, sino también a generar conciencia y educación vial para que los conductores respeten las velocidades máximas y los cruces peatonales en entornos escolares”, agregó el funcionario, al tiempo que adelantó que las tareas continuarán en otros puntos de la ciudad.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Luis Romero, señaló que “es una campaña amplia que se viene desarrollando en cercanías de establecimientos educativos y también en avenidas de alta circulación, como Estados Unidos y Portugal, donde históricamente se registraban velocidades elevadas”.

Romero remarcó que “estas intervenciones también contemplan acondicionamientos para personas con discapacidad y espacios donde se desarrollan actividades deportivas o recreativas, lo que obliga a una circulación más atenta y responsable”.