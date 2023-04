Uma, la hija de Granata y Fabbiani: 'Estoy enojada'

Uma tuvo su gran fiesta de quince años el sábado por la noche, en un salón de Benavídez. La hija de Amalia Granata reunió a más de un centenar de personas, entre amigos y familiares. Pero hubo un gran ausente que no pasó inadvertido: Cristian el Ogro Fabbiani, su papá. “Fue decisión de ella no invitarlo por una discusión que tuvieron hace un tiempo y que hizo que se distancien. Algo muy triste y doloroso para todos en la familia”, explicó Gimena Vascon, actual pareja del exfutbolista, al ser consultada por Teleshow.

Y agregó: “Desde nuestra parte y junto con Amalia intentamos que se reconcilien, pero es una edad muy difícil la adolescencia. Ojalá el tiempo ayude a que puedan recomponer la relación tan linda que siempre tuvieron”. Cabe señalar que la pastelera sí estuvo presente junto a los dos hijos que tuvo con el DT de Deportivo Riestra, Santino y Ámbar, al igual que el futuro marido de Granata, Leo Squarzon, y el hijo de ambos, Roque.

Así las cosas, invitadas a LAM para charlar del gran festejo, Granata y su hija no pudieron evitar la pregunta de Ángel de Brito con respecto al motivo por el que el Ogro no había asistido al evento. “Si hablo yo, cada palabra que yo diga va a ser usada en mi contra. Y te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. Y ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios. Tampoco soy intermediaria de nada porque ella tiene su teléfono y su comunicación individual con quien quiera”, empezó aclarando la diputada santafecina.

En ese momento, el conductor mencionó la publicación que el exfutbolista había hecho en Instagram, en la que entre otras cosas aseguraba: “Las mentiras no duran para toda la vida”. “No quiero quedar como la buena de la película, pero yo hice mucho con Uma en casa para que pueda recomponer la relación con el padre”, dijo entonces Granata para desmentir que fuera ella la que interfiere entre Fabbiani y su hija, que no tienen trato desde hace dos años.

Finalmente, la adolescente decidió tomar la palabra para ratificar su pelea con Fabbiani. ”Estoy enojada con él. Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’. Y no lo hizo. Pero bueno”, dijo Uma con la voz entrecortada.

El Ogro había hecho una llamativa publicación que luego borró. “23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer, Uma. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribió junto a una serie de fotos con su hija.

Y siguió: “Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con tres hijos soñados. Cuando amás a un hijo como padre separado te podés aguantar todo pero todo lo que toque vivir. Y no importa si sos hombre o mujer, siempre se sufre más de la cuenta porque muchas veces no podés estar ahí para ayudar. Te perdés miles de cosas al lado de tus hijos solo por estar separados”.

Finalmente, el Ogro concluyó de manera enigmática. “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”, cerró.

