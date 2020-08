Un audio complica aún más a Máximo Thomsen

Un amigo de los rugbiers había mandado un audio a un grupo de WhatsApp en el que contaba lo que sucedió la madrugada del 18 de enero en la puerta del boliche de Villa Gesell, y afirma que Máximo Thomsen mató a patadas a Fernando Báez Sosa.

A pesar de la cuarentena la causa sigue adelante, y los abogados que representan a los papás de Fernando pidieron distintas medidas de pruebas a la fiscalía e insisten con la identificación de “Pipo”, un joven que aparece junto a los imputados del crimen en una selfie y en el video de seguridad del local de comidas rápidas al que fueron después del grave hecho.

Además, aportaron información de distintos chats de WhatsApp que Pipo, quien es señalado como el rugbier N°11, mantuvo con Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Alejo Milanesi.

En dicho audio que fue publicado por el diario Clarín, un joven identificado como Juani Neme complica aún más a Máximo Thomsen, a quienes sus amigos lo apodaban como Machu: “Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, se escucha.

Por su parte, la fiscal del caso Verónica Zamboni les tomará este jueves y viernes declaración testimonial por videollamada, a quienes los peritos de la Policía Federal identificaron como “Juani Neme”, “Aldi Cairmer”, “Alejo Arce” y “Dory”, que sería la novia de imputado Juan Pedro Guarino.

Zamboni quiere saber si ahora Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, está en condiciones de prestar declaración testimonial, ya que cuando intento hacerlo se descompensó y terminó internada en el hospital de Villa Gesell.