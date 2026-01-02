Un bebé murió tras un vuelco en un canal de riego

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad rionegrina de Chimpay, luego de que un bebé de un año falleciera tras un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, cuando el vehículo en el que viajaba junto a sus padres cayó a un canal de riego.

El hecho ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles. De acuerdo a la información oficial, el automóvil —un Renault Sandero— era conducido por un adolescente de 17 años, quien viajaba junto a una joven de 16 y su hijo. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, que terminó volcando dentro del canal.

Al arribar al lugar, personal policial encontró a los jóvenes fuera del vehículo. Ambos manifestaron que su hijo había quedado atrapado en el interior. De inmediato se activó un operativo de rescate, con la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para dar con el niño.

Tras varios minutos de búsqueda, una mujer que se encontraba en el lugar advirtió la presencia de un cuerpo flotando a unos 300 metros del sitio del siniestro. Con la ayuda de vecinos, los efectivos lograron extraer al bebé del agua.

El niño fue trasladado de urgencia en un móvil policial al hospital local, donde el personal médico intentó reanimarlo, aunque lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Además, se dispuso el secuestro del vehículo y la intervención de la Brigada de Investigaciones y del Gabinete de Criminalística, que trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Según informaron fuentes judiciales, al conductor se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol o sustancias al momento del hecho.