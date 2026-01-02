Juliana Santillán hizo un posteo aparentemente alcoholizada y la destrozaron en redes

La diputada de La Libertad Avanza volvió a protagonizar otro polémico video con un clip que compartió en Instagram y luego decidió borrar. ¿Por qué?. .

No sorprende, porque sucede a menudo. De una manera u otra, la diputada Juliana Santillán siempre da qué hablar y no precisamente por proyectos presentados o aportes significativos en el Congreso. En esta oportunidad, la legisladora de La Libertad Avanza compartió un video en sus redes sociales en el amanecer de este jueves 1 de enero, que luego decidió borrar.

Lo cierto es que el clip llamó la atención por el estado en el que se la ve a la diputada por la provincia de Buenos Aires. Desde su Mar del Plata natal, comenzó diciendo: "Feliz 2026 para todos. Miren, este es el amanecer de Mar del Plata hoy, hoy, primero de enero, 2026", indicó mientras se veía de fondo el mar.

"¿Quién le va a dar este amanecer si no Juliana Santillán, la única marplatense del Congreso de la Nación que está amaneciendo en la costa de Mar del Plata?", continuó, en un tono dudoso. De hecho, muchos internautas que llegaron a ver el video señalaron que parecía estar bajo los efectos del alcohol.

Luego, Santillán se encontró con unos jóvenes y decidió interpelarlos: "Es impresionante, chicos, un saludo para Mar del Plata, 2026, vamos, obviamente, vamos, estamos amaneciendo en nuestra ciudad de Mar del Plata y acá está Juli, la única marplatense del Congreso de la Nación que amanece con la ciudad, vamos, tenemos todo para ganar, chicos. Feliz 2026 para todos, ¡viva la libertad, carajo!", cerró.

La euforia con que hablaba la legisladora, sumado a la manera en que repetía una y otra vez el mismo mensaje, trajo dudas a sus seguidores, que no demoraron en lanzar todo tipo de mensajes sugiriendo drogas y alcohol en el cóctel de celebración de la integrante del Congreso: "Se endureció con la nuestra"; "Hay que avisarle a la familia que fafafa y celular a la madrugada no son buena junta... Como diarrea y tos fuerte"; "¡Pero esta mujer está amanecida!"; "Más dura que la realidad de los empleados en negro de Crónica", fueron sólo algunos de los comentarios.