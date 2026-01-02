Un hombre fue detenido tras causar destrozos en un vehículo

Personal de la Comisaría Seccional Séptima de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia intervino durante la noche del jueves 1 de enero, alrededor de las 21:10 horas, tras un llamado que alertaba sobre un incidente ocurrido en Pasaje Corintos.

Según informaron fuentes policiales, un hombre se encontraba descalzo, sin remera y con una herida visible, y habría provocado daños a un vehículo Volkswagen Fox que se hallaba estacionado en la vía pública. Las imágenes registradas en el lugar dan cuenta de los destrozos ocasionados en el automóvil.

Al arribar al sector, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) realizó un recorrido por la zona, logrando ubicar al individuo en inmediaciones de Sarmiento y Los Damascos, donde se procedió a su aprehensión.

Durante el procedimiento, algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras, por lo que —con el objetivo de resguardar la integridad física del aprehendido y evitar mayores incidentes— se dispuso su traslado inmediato a la dependencia policial.

Posteriormente, se dio intervención al personal médico. La doctora Acho determinó que el hombre debía ser trasladado al nosocomio local, bajo custodia policial, para recibir atención por las lesiones que presentaba.

El aprehendido fue identificado como Sergio A. L., de 30 años, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.