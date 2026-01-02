El hallazgo de una serpiente venenosa en la zona norte de Comodoro Rivadavia generó preocupación.

Alerta por la aparición de una yarará ñata entre Km 5 y Palazzo

Durante las últimas horas, vecinos de la zona norte de Comodoro Rivadavia alertaron sobre la presencia de una yarará ñata en un sector comprendido entre los barrios Kilómetro 5 y Próspero Palazzo, situación que generó inquietud entre quienes transitan habitualmente por el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. Desde los organismos de emergencia solicitaron a la comunidad no acercarse al animal, no intentar capturarlo y dar aviso inmediato a Defensa Civil o a las autoridades correspondientes ante cualquier avistamiento.

Especialistas señalaron que, con el aumento de las temperaturas, es habitual que distintas especies de fauna silvestre se desplacen hacia zonas urbanizadas en busca de alimento o refugio. En ese marco, recomendaron mantener los patios limpios, evitar la acumulación de escombros y circular con precaución en espacios abiertos.

Asimismo, reiteraron la importancia de no intervenir por cuenta propia y comunicarse de inmediato con los organismos de emergencia para evitar riesgos innecesarios.