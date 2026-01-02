La fuerte denuncia contra Will Smith por acoso sexual

La demanda la presentó un violinista que trabajó junto al actor en la gira que hizo para presentar su último disco.

Will Smith fue denunciado por acoso sexual en una demanda que presentó uno de los músicos que trabajó con él en una gira que el actor encabezó por el lanzamiento de su último disco.

De acuerdo a la presentación judicial que expusieron medios como Variety o People, el violinista que denunció a Smith aseguró que el protagonista de Men in Black tuvo un “comportamiento depredador”.

Qué dice la denuncia por acoso sexual contra Will Smith

Fue el violinista Brian King Joseph la persona que denunció a Will Smith en el último día hábil de 2025 en el Tribunal Superior de California.

En la presentación por acoso sexual y despido injustificado que hubo, los abogados del músico sostuvieron que “Smith preparó el terreno de forma deliberada para la explotación sexual” de Joseph a principios de 2025.

El hecho, según la acusación, ocurrió durante la gira del álbum Based on a True Story: 2025 que Will Smith sacó recientemente y con el que volvió al rap.

Los representantes de Joseph aseguraron que hubo una “serie traumática de eventos” que se iniciaron cuando el violinista descubrió que alguien había entrado a la habitación del hotel en el que se hospedó durante su estadía en Las Vegas, por la gira en la que estaba trabajando.

Allí, el violinista descubrió una “amenaza sexual” al notar que le habían dejado una carta en su habitación. “Brian, ya volverá...solo nosotros”, decía la nota, junto a un corazón dibujado, que estaba en su habitación. La firmaba un tal Stone F.

Además, el músico encontró toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, un frasco de medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona, un aro y la documentación del alta hospitalaria perteneciente a una persona desconocida para él.

“Joseph temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales”, puntualizaron los representantes del músico. Luego de informar lo que encontró, alguien del equipo de Smith, denunció el violinista, “lo humilló” y le comunicó su despido.

El incidente le causó a Joseph una “grave angustia emocional, pérdidas económicas, daño a su reputación y otros daños” al igual que un “trastorno de estrés postraumático y enfermedades mentales como resultado del despido”, puntualizó la denuncia.

Por su parte, el abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, se refirió a lo que se presentó en los tribunales en contra de su cliente, en declaraciones que le hizo a la revista People.

“Las acusaciones del señor Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y asegurar que se esclarezca la verdad”, puntualizó.