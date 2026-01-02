Gianinna Maradona presentó a su nuevo novio y sorprendió en redes

El 2026 comenzó con una noticia que rápidamente se volvió viral en el mundo del espectáculo. Gianinna Maradona confirmó públicamente su nueva relación amorosa y lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen que no dejó lugar a dudas.

La hija de Diego Maradona publicó una historia de Instagram en la que se la ve abrazada a Guido Sergi, acompañada por la canción Lo más lindo, de Pity Fernández, y una frase que despertó emoción entre sus seguidores: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”.

La publicación no tardó en generar repercusión y fue replicada por el propio Sergi, quien sumó una frase breve pero significativa: “La luna”, en sintonía con la letra del tema elegido. Ambos se encuentran disfrutando de unos días en Pinamar, donde recibieron el Año Nuevo junto a amigos.

Un romance que ya se venía comentando

Si bien la confirmación fue reciente, los rumores sobre el vínculo circulaban desde hace algunos meses, especialmente tras la separación de Gianinna del exfutbolista Daniel Osvaldo. La periodista Carolina Molinari había anticipado la relación a fines de 2025, cuando en el programa Puro Show aseguró que la hija de Diego Maradona estaba comenzando una nueva etapa sentimental con un hombre con quien ya había tenido un vínculo en el pasado.

Hasta ahora, ambos habían optado por mantener un perfil bajo, lejos de la exposición mediática, algo que cambió con esta publicación que marcó el inicio formal de la relación.

gianinna-maradona

Quién es Guido Sergi

Guido Sergi tiene 38 años, es empresario gráfico y dueño de una imprenta familiar. Está separado y es padre de dos hijas. Aunque mantiene un perfil alejado de los medios, en su juventud tuvo un paso por el fútbol amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma.

Con esta publicación, Gianinna Maradona inicia el año mostrando una faceta personal marcada por el amor y la tranquilidad, en un momento que parece señalar un nuevo comienzo en su vida.