La hija de Tommy Lee Jones fue hallada muerta en un hotel

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, murió a los 34 años tras ser hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada del 1 de enero.

La noticia generó conmoción en Hollywood y en el entorno del cine internacional. De acuerdo con información confirmada por medios estadounidenses, el Departamento de Bomberos de San Francisco recibió un llamado de emergencia médica a las 2.52 de la madrugada. Minutos después, personal sanitario se presentó en el lugar y, tras examinar a la joven, constató su fallecimiento en la escena.

La policía local acudió posteriormente al hotel para preservar el lugar y trabajar en conjunto con el Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina del Médico Forense, que quedó a cargo de la investigación. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de la muerte y señalaron que no se detectaron signos de criminalidad en una primera evaluación.

Victoria Kafka Jones era la segunda hija de Tommy Lee Jones y fruto de su matrimonio con Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. Nacida en 1989, tuvo una participación limitada en el mundo de la actuación durante su infancia y adolescencia.

Entre sus trabajos más conocidos figura su aparición en Men in Black II (2002), película protagonizada por su padre, y un rol en la serie One Tree Hill en 2003. En 2005 también formó parte del elenco de Los tres entierros de Melquiades Estrada, film dirigido y protagonizado por Tommy Lee Jones, que fue premiado en el Festival de Cannes.

Si bien no continuó una carrera estable en la industria cinematográfica, Victoria mantuvo un perfil público discreto y acompañó a su padre en distintos eventos internacionales, como el Festival de Cannes y el Festival Internacional de Cine de Tokio.

La investigación sobre su fallecimiento continúa en curso y, hasta el momento, la familia no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido.