Un chofer herido al chocar tres camiones y volcar uno de ellos

El siniestro vial se registró poco después del mediodía de este viernes en una zona de recta de la ruta Nacional N° 3, a unos diez kilómetros de acceso norte de Caleta Olivia.

Fue protagonizado por tres camiones, dos de los cuales circulaban con rumbo norte, un Fiat Iveco con chasis plano que transportaba un caño, seguido de un Scania con caja térmica cargado con 20 mil kilos de pescado.

El restante camión es un Mercedes Benz que iba en sentido contrario (hacia el sur) con un cargamento de bolsas de cemento (llevaba una lona de la empresa de Olavarría), fue el que terminó volcando y con su cabina seriamente destruida.

Su conductor salvó milagrosamente su vida, pero sufrió lesiones y fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal.

Por el momento no hay información oficial que permita establecer los motivos de este accidente que obligó a cortar la ruta y tuvo que desviarse el paso del fluido tránsito de manera alternativa por un camino de tierra.

Sin embargo, El Patagónico pudo recoger en el lugar el testimonio de Luciano Barbero, chofer del Scania que transportaba pescado desde una planta procesadora de Caleta Olivia, con destino a Santa Fe.

Barbero relató que al Fiat que iba delante se le cayó el caño en el pavimento y el conductor de Mercedes Benz que venía de frente trató de esquivarlo y se desvió hacia la mano de la ruta que da hacia el mar.

“Vi que me iba a chocar de frente y me fui hacia a banquina, pero igualmente me chocó de costado y me arrancó un eje. Después me di cuenta que ese camión había volcado”, narró Barbero a este diario luego de que repusiera de una fuerte crisis de nervios.

El Fiat que llevaba el caño se detuvo unos quinientos metros más delante del choque, pero incluso el personal policial de Accidentología Vial procura establecer si no hubo un roce previo entre el rodado y el Mercedes que esparció gran parte de su carga de cemento sobre la ruta y por momentos la visibilidad de tornaba nula debido al viento reinante.

En un primer momento esa nube blanca no dejaba divisar al camión volcado y quienes intentaban socorrer al chofer no lo encontraron en la cabina.

Luego constataron que había salido por sus propios medios y caminaba en estado de shock y desorientado. Si bien no evidenciaba lesiones de consideración, minutos más tarde arribó una ambulancia que lo trasladó de urgencia a la guardia del mismo centro asistencial.

El caño de aproximadamente seis metros que se desprendió del Fiat, quedó alejado del pavimento, hacia la banquina que da al mar.

