Un comodorense sufrió robo de identidad

Alberto recibió una factura de la empresa Personal. La boleta fue enviada a su domicilio laboral y detallaba una deuda de 3 mil pesos por el uso de una línea de teléfono. El ciudadano comodorense nunca contrató los servicios de esa compañía por lo que decidió realizar el reclamo.

Con factura en mano, Alberto se dirigió a la sede de Personal y explicó su situación. Para su sorpresa, no era el único que acusa un conflicto de estas características. Según le comentaron los trabajadores, los reclamos con estas características se multiplicaron en los últimos días e involucrarían a todas las compañías de telecomunicaciones.

Guiándose por los datos que figuraba en la factura, el damnificado y los empleados de la empresa empezaron a realizar un seguimiento y comprobaron que la línea correspondía a Buenos Aires. Sin embargo, marcaba que ese número tenía otra deuda que superaba los 6 mil pesos y, si se computaban todas las facturas, la deuda ascendía a más de 11 mil pesos.

La situación generó que Alberto realizara un descargo comentando todo lo que había pasado. “En Personal me dijeron que la estafa estaba ocurriendo con Movistar y Claro. Veremos qué pasa ahora”, aseguró el damnificado a El Patagónico.

La preocupación de Alberto pasa porque una persona utilice esa línea y cometa un delito. “Uno nunca sabe si la otra persona que sacó la línea con mi nombre puede cometer un delito y me puede involucrar. Por un lado, me quedo tranquilo porque nunca solicité la línea, nunca la tuve y nunca la usé”, afirmó.

Ante el panorama, las compañías contrataron más personal de ciberseguridad debido a la gran cantidad de reclamos que reciben a diario. “Me explicaron que, si no se hace el reclamo, se corta a los dos meses por no pagar. El tema es que después pueden sacar otra y pueden involucrar a gente que no tiene nada que ver. Por eso hice la denuncia”, expresó el damnificado.