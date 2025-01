Un conductor cruzó un semáforo en rojo y mató a una estudiante

Lía Falcón Sequeira, de 22 años, iba a la casa de su amiga en La Pampa. En el camino, un conductor cruzó un semáforo en rojo a toda velocidad y la mató. “Mi hija quedó toda quebrada”, aseguró la mamá de la joven, Alejandra Falcón, en diálogo con TN.

“Mamá, me voy a juntar con Giuli”, le había dicho la estudiante de psicopedagogía su madre antes de irse alrededor de las 16.40 del jueves. Una hora después, no llegó a la casa de su amiga y su familia empezó a preocuparse.

Las personas cercanas a Lía se enteraron de que había ocurrido un accidente en avenida circunvalación Santiago Marzo y Cavero, a unas siete cuadras de su casa. En un principio había trascendido que estaban involucrados un auto y una moto.

Ante esta situación, la madre se asustó y decidió indagar sobre lo que sucedió: “En una página web salió que habían chocado a una chica, pero nunca pensé que era mi nena”.

Alejandra empezó a tener algunas dudas cuando le dijeron que la víctima era una joven. En medio de la incertidumbre, llamó al hospital Favaloro y describió a Lía. Le comunicaron que no podían darle precisiones, entonces fue hasta allá acompañada por un vecino. “Me fui con la esperanza de que no sea mi hija, pero mientras estaba yendo me llamaron y me dijeron que la atropellaron y que estaba grave”, relató.

Media hora después, Alejandra llegó al Favaloro y los médicos le dieron la triste noticia de que Lía estaba muerta. “Entró con múltiples quebraduras de piernas, brazos y el cráneo partido en dos partes”, precisó.

El conductor del Ford Falcón que la atropelló es Francisco Roldán, de 60 años. Los testigos aseguraron que cruzó el semáforo en rojo, la atropelló y la arrastró unos 30 metros. Los informes preliminares indican que conducía a más de 60 kilómetros por hora en una zona donde esa es la velocidad máxima.

Minutos después, la Policía de La Pampa llegó al lugar del accidente y el conductor se defendió. De acuerdo a su versión, Lía cruzó distraída mientras usaba su celular, algo que hasta el momento no pudo ser corroborado.

La Justicia ordenó la prisión preventiva de Roldán, quien está acusado de “homicidio culposo” y podría ser condenado a cinco años de cárcel. No obstante, existe la posibilidad de que su situación procesal cambie por pasar un semáforo en rojo e ir a una velocidad más alta que la permitida.

La familia todavía está en búsqueda de un abogado y se presentará en la fiscalía este lunes para saber cómo sigue la investigación. “Estaba llena de sueños”, la recordó su madre.