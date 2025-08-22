Un delincuente que volvió al lugar del hecho

Un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Santa Fe y con pedido de captura activo por una causa de presunto abuso sexual, fue detenido este jueves en la terminal de ómnibus de Esquel. La aprehensión ocurrió durante un operativo de control público preventivo llevado a cabo por la Sección Antinarcóticos y la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut.

El procedimiento incluyó la identificación de pasajeros de distintas empresas de transporte, controles de equipaje con canes detectores de estupefacientes y revisión de encomiendas mediante escáner de rayos X. Fue en ese marco que los efectivos detectaron, en un micro de la empresa Vía Tac proveniente de San Carlos de Bariloche, a un pasajero que tenía orden de captura vigente desde 2022 por una causa radicada en Esquel.

El sujeto, identificado como G.O.A., no había podido ser localizado por la Justicia desde el inicio de la investigación, motivo por el cual se emitió un pedido de captura nacional. Tras su detención, se dio intervención a la Oficina Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a la Defensa Pública Penal de Esquel.

Según informaron fuentes policiales, en lo que va del año la Sección Antinarcóticos y la División Drogas Peligrosas de Esquel concretaron más de 15 detenciones de personas con pedidos de captura, gracias a la implementación de sistemas de controles informáticos y operativos en puntos estratégicos de arribo y descenso de pasajeros.