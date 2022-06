Un diputado de Javier Milei pidió cerrar el INADI

Luego de ser denunciado por discriminación por dirigentes del MST ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el presidente del bloque de legisladores porteños por Libertad Avanza, Ramira Marra, salió a responder la acusación en su contra. Además, el diputado no dudó en pedir el cierre del organismo nacional.

La denuncia en su contra se presentó después de que el legislador impulsara la creación del Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA). Una agrupación que lo que único que pretende es "discriminar a los pobres" y sólo "alienta a conductas de odio y criminalización de ciertos sectores de la sociedad", según afirma la denuncia.

Ante esta situación, el diputado de Libertad Avanza no perdió la oportunidad para referirse al tema en sus redes sociales, donde apuntó contra el organismo que es dirigido por Victoria Donda.

“Fui denunciado por políticos de izquierda ante el INADI por crear el Movimiento Antipiquetero y buscar ponerle un fin a la violencia de todos los días. Aviso desde ya que no me voy a defender, no les tengo miedo”. aseguró Marra en su cuenta de la red social Twitter.

En ese sentido, el legislador porteño agregó que, considera que dentro del INADI, “son todos unos delincuentes y corruptos”. Asimismo, enfatizó que los piqueteros deberían estar tras las rejas. “Los piqueteros se hacen las víctimas ahora, pero no tienen ningún problema en quedarse con el dinero de los más necesitados. Son unos chantas, todos presos tienen que estar”, sostuvo.

En tanto, el diputado lanzó duras críticas contra el INADI y no dudó en sentenciar: “No sirve para nada. Lo único para lo que ha sido utilizado es para perseguir y señalar con el dedo a los que pensamos distinto”.

En una serie de publicaciones, que estaban acompañadas con el lema "Cierren el INADI", el funcionario libertario destacó que esta denuncia no impedirá que continúe con su intencion de crear el Movimiento Antipiquetero.

“Hay que seguir luchando por los ciudadanos de bien y por aquellos que son rehenes de las organizaciones piqueteras, las cuales son las que utilizan a la gente pobre y se aprovechan de sus necesidades para hacer sus negociados”, insistió.

Por último, Marra negó que el Movimiento Antipiquetero sea un movimiento discriminatorio tal como se afirma en el escrito presentado en el INADI. Además, aclaró que de ese modo se comportan los dirigentes piqueteros y que tendrán que ser ellos los que deban "dar explicaciones".

“Quienes discriminan son los dirigentes piqueteros, que no solo no les importa la gente que quiere movilizarse y llegar a su trabajo en la ciudad, sino que también discriminan a los más necesitados. Se realizan aproximadamente 700 piquetes por año en la ciudad de Buenos Aires según calculamos desde el MAPA. Quienes deben dar explicaciones son los dirigentes piqueteros y el Gobierno porteño, no yo”, sentenció.