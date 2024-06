Un hermano de Loan cree que está vivo y sospecha de un tío

Continúa la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, que desapareció hace nueve días en la localidad correntina de 9 de Julio, y su hermano José apuntó contra su tío y uno de los principales sospechosos del caso.

"Mi sensación es que Loan está vivo y que se lo llevaron. Mi tío fue el último que estuvo con él. Creo que él había iniciado el punto para que se lo lleven", manifestó uno de los hermanos del menor en diálogo con C5N.

Y agregó: "Después me enteré que tenía antecedentes, como por ejemplo el robo de ganado".

"A los tres días ya no me cerró más esto. Me puse a pensar y por la cantidad de gente que hubo (involucrada en la búsqueda), entre policías y vecinos... Nos esparcimos por toda la zona, ya era mucho para que él se pierda. La verdad no sé, pero a los 2 o 3 días yo ya descarté que él se perdió", afirmó José.

En este sentido, el joven contó un detalle que le llamó la atención: "A mi mamá le sacaron el teléfono, le secuestró el teléfono el comisario Maciel que no sé si tenía orden de secuestrárselo. Pero no le sacaron los teléfonos a los sospechosos", resaltó.

Walter Maciel estuvo al frente de la búsqueda de Loan Danilo Peña y el viernes fue detenido por autorizar a Victoria Caillava, la funcionaria municipal que aparece en la última foto donde se lo ve a Loan, y a su esposo, Carlos Pérez, a viajar a la ciudad de Corrientes tras el grave hecho.