Un hincha increpó por redes a un jugador y la respuesta lo sorprendió

Independiente cayó este martes en Brasil, en su debut por la Copa Sudamericana, y algunas miradas se fueron con Ayrton Costa, el joven defensor que fue expulsado a los 11 minutos de partido.

El encuentro para el "Rojo" se hizo cuesta arriba a partir de la roja, y a pesar de ponerse en ventaja, se lo terminaron dando vuelta para volverse a Avellaneda con las manos vacías.

FPruIjtXoAYaqU9.jpg

El joven central, en consecuencia, fue uno de los apuntados tras la derrota, y un hincha le envió un fuerte mensaje que obtuvo una sorpresiva, cordial y hasta ejemplar respuesta que no tardó en volverse viral.

"Te tendrían que colgar por verde. Te queda gigante la camiseta, vas a terminar en la B Metro", le recriminó un hincha a través de un mensaje en Instagram.

Costa sorprendió, y con respeto, le respondió: "Mil disculpas, no sabés lo que me preparé para el partido de ayer. Le fallé a todos, familia, hinchas y, sobre todo, a mis compañeros. Estoy muy mal, capaz pensás que no me importa lo que me pasó ayer".

