Un muerto y varios heridos en el recital de Damas Gratis en Colombia

La ciudad de Bogotá, conocida por su vibrante cultura musical, se convirtió lamentablemente en el escenario de una trágica noche cuando un esperado concierto de Damas Gratis tuvo que ser cancelado debido a una explosión de violencia. Este evento, que marcaba el fin de una gira por Colombia de la banda liderada por Pablo Lescano, se convirtió en un caos antes de siquiera comenzar, cuando se desató una batalla campal entre grupos rivales de aficionados al fútbol.

Anoche, la jornada prometía ser de fiesta y alegría en la Arena de Bogotá, sin embargo, lo que comenzó como una discusión entre barras de equipos locales rápidamente degeneró en una brutal confrontación física. Videos compartidos en redes sociales documentan cómo las disputas verbales se convirtieron en acciones violentas, con asistentes usando objetos contundentes e incluso navajas, generando una escena de terror entre quienes habían acudido a disfrutar del espectáculo.

Ante la falta de control de la situación, las autoridades del lugar decidieron suspender el concierto por razones de seguridad. Emitieron un comunicado lamentando profundamente los hechos y explicando la necesidad de mantener a salvo tanto a los asistentes como a los trabajadores del estadio. Esta dolorosa medida incluyó la evacuación urgente del recinto a fin de restaurar el orden y evitar más incidentes, mientras se guardaba la intervención de la Policía Nacional.

Cuando finalizó la batalla campal dentro del estadio, los incidentes continuaron en los alrededores. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram: "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación".

En el mismo sentido, agregó: "Por otra parte, los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal. Como resultado de las riñas, varias personas están siendo atendidas en diferentes centros hospitalarios de la ciudad".

Sobre el final se explicó que convocó a una reunión con los promotores del concierto, representantes del establecimiento, el secretario de Gobierno, de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que presentaran “un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

