Un museo patagónico a cielo abierto fue premiado entre los mejores del mundo

El ecomuseo rionegrino Barda del Desierto fue distinguido por Cimam como una de las prácticas museísticas más innovadoras y sostenibles del planeta.

Barda del Desierto, el original museo a cielo abierto de setenta hectáreas emplazado al suroeste del lago Pellegrini, entre las localidades rionegrinas de Contraalmirante Cordero y Cinco Saltos, cierra su tercer año de existencia con un reconocimiento de alcance global. Fue distinguido con el Premio a la Práctica Museística Destacada 2025 (OMPA, por su sigla en inglés), otorgado por el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam).

La distinción fue anunciada a fines de noviembre, en el marco de la 57ª Conferencia Anual de Cimam, realizada en Turín, Italia. El premio reconoce prácticas museísticas innovadoras, sensibles al contexto y comprometidas con la sostenibilidad. En esta edición se recibieron 48 nominaciones de museos de todo el mundo.

El comité de selección destacó la capacidad de los proyectos premiados para proponer modelos replicables, sostenibles y transformadores dentro del ecosistema museístico global. Junto al museo rionegrino, también fueron distinguidos la Bergen Kjøtt Foundation, de Bergen (Noruega), y el Museo Palestino, de Birzeit (Palestina).

Cimam es la principal organización internacional que reúne a directores, curadores e investigadores de museos de arte moderno y contemporáneo. En 2025 abrió una convocatoria mundial para reconocer instituciones que ensayan modelos alternativos de museo: propuestas que preservan y transmiten patrimonio cultural, pero que al mismo tiempo reformulan la manera de narrar historias, acompañar procesos comunitarios y dialogar con el presente.

Surgido de la experiencia de la Residencia Barda del Desierto, Barda del Desierto se define como un ecomuseo de arte contemporáneo que no está delimitado por un edificio, sino por una arquitectura territorial, digital y relacional. Sus obras están geolocalizadas en la meseta patagónica y el recorrido se articula a partir de caminatas mediadas por dispositivos digitales, con una intervención física mínima sobre el paisaje.

“El museo no representa el territorio: lo despliega”, sintetiza su propuesta conceptual, basada en una museología expandida donde la institución emerge del encuentro entre cuerpo, paisaje y tecnología. La pregunta que guía al proyecto es directa y profunda: “¿Qué puede un museo en el borde?”, en referencia tanto al borde geográfico de la Patagonia como a los límites de las prácticas museísticas contemporáneas.

Su directora, María Eugenia Cordero, reveló al Diario de Río Negro que el premio confirma que el museo dialoga de igual a igual con grandes instituciones internacionales. “Cuando leímos la convocatoria nos dimos cuenta de que era exactamente lo que veníamos trabajando, sobre todo en relación con la perspectiva ecológica y sustentable”, señaló. El jurado, integrado por representantes de museos, curadores e investigadores de distintos países, tomó la decisión de manera unánime.

Cordero afirmó que no existen proyectos idénticos al mBDD en el mundo, aunque sí debates comunes. “Hoy los museos se preguntan cómo relacionarse con la sociedad inmediata y cómo vincular sus acervos con la identidad del territorio. En nuestro caso, todas las obras están pensadas específicamente para este lugar”, explicó.

El reconocimiento internacional le otorga al museo una visibilidad clave, pero también expone un desafío central: el financiamiento. “Hasta ahora no contamos con apoyos gubernamentales ni privados. El desafío inmediato es empezar a conseguir fondos reales para sostener y ampliar los proyectos”, admitió su directora.

Mientras tanto, el equipo del mBDD continuará profundizando su trabajo con las comunidades locales y las escuelas, con el objetivo de fortalecer una relación identitaria y afectiva con la estepa patagónica. “Para nosotros, el museo es una respuesta concreta a cómo el arte puede ayudar a pensar el territorio que habitamos”, concluyó Cordero.

