Un nene amenazó con "apuñalar" a su compañero de escuela

Todo comenzó con una amenaza el lunes, cuando un alumno de sexto grado recibió un mensaje de WhatsApp de un compañero de la Escuela Nº 183 Golfo San Jorge - ubicada en la calle Tres Sargentos del barrio Juan XXIII- y con una navaja en mano le aseguró que “con esto vas a sentir dolor”.

Por miedo, el niño por tres días no concurrió al colegio, según expresó la madre del alumno que radicó la denuncia en la Seccional Quinta y al mismo tiempo, el miércoles, lo hizo viral a través de Facebook.

La madre también acusó a las autoridades de la Escuela 183 por no dar ninguna respuesta. Sin embargo, según pudo averiguar El Patagónico, este viernes, había una reunión entre directivos y efectivos policiales por el mismo tema.

EL DESCARGO DE LA MADRE EN FACEBOOK

“Holaa quisiera hacer esto publico ya que desde el establecimiento no me dieron ninguna solución con lo que le paso mi hijo en la escuela Golfo San Jorge N° 183. Desde el viernes lo viene amenazando un compañero con que lo iba apuñalar

Por eso razón mi hijo no quería ir a la escuela, si no hubiera sido por la chica del trasporte no me hubiera enterado. Ya que le encontró una navaja que le estaba mostrando a los compañeros del transporte y decía que con eso lo iba a lastimar a mi hijo. Esto sucedió ayer y hablando con mi hijo me contó todo. Y me acerque al establecimiento y no me dieron ninguna solución, y seguridad. Mi hijo tiene miedo de regresar a la escuela por temor.. Ya hice la denuncia correspondiente. Pero necesito una solución para que mi hijo se reintegre al colegio.

Ya que el otro nene "compañero de aula de 6to, es muy problemático y agresivo con todos loa nenes. De parte la madre no recibí ni una respuesta y solo minimizaba el acto de su hijo. Es un peligro y grave lo que sucedió. Quiero que estos se haga viral y que me escuchen y me den seguridad para mi hijo y no quede en la nada...”