Un nuevo mural celebra el aniversario del CPB Isidro Quiroga

En el marco del cumpleaños del Centro de Promoción Barrial Isidro Quiroga, integrantes del Proyecto de Arte Público del FAV ISFD 806 pintaron un mural que simboliza la unión, la diversidad cultural y el valor de lo colectivo.

El sábado, en una jornada ventosa, el Proyecto de Arte Público del FAV ISFD 806 llevó adelante la realización de un nuevo mural en el Centro de Promoción Barrial (CPB) Isidro Quiroga, como parte de los festejos por un nuevo aniversario de la institución.

La propuesta fue coordinada junto a la directora del centro, Karina Mendoza, y su equipo de trabajo, quienes acordaron desarrollar una obra inspirada en la idea de comunidad.

Sin título

El diseño, a cargo de la muralista y directora del proyecto Carolina Barrientos, sintetiza valores como el afecto, la contención y lo colectivo, representados a través de manos de personas adultas y de niños que forman un corazón. En el centro de la composición destaca una mariposa con la wiphala, símbolo de diversidad cultural y encuentro, que además funciona como espacio para tomarse fotografías.

La escena se completa con niños jugando, flores coloridas y un sol que a su vez representa un kultrun, elemento que remite a las raíces originarias del territorio. También se pintaron flores en el cerco perimetral del edificio, para que los niños y niñas que participan de las actividades puedan disfrutar del color desde su llegada.

Sin título-1

La paleta cromática elegida responde a los tonos de la wiphala —blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul y verde—, reforzando el sentido de identidad y pertenencia.

El mural fue pintado por Carolina Barrientos, Iara Vásquez, Cristhian González, Ian Levill, Ian Ovando, Renzo Molinas, Mariana Madeira, Jesica Paredes y Leilen Estevao, integrantes del proyecto. Con esta obra, el grupo suma su noveno mural del año 2025, acercándose al cierre de una serie que recorre distintos espacios comunitarios de Comodoro Rivadavia.