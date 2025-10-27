El agresor, Natanael Comes, se disparó tras el femicidio y falleció minutos después en el hospital.

Un oficial asesinó a su expareja y se quitó la vida de un disparo

El domingo, alrededor de las 21:45 horas, la localidad de Comandante Andresito, en la provincia de Misiones, fue escenario de un hecho violento que ha dejado a la comunidad conmocionada. Una joven oficial de la policía, Daiana Raquel Da Rosa, fue asesinada en su propio hogar.

La oficial Da Rosa, dedicada a su trabajo en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito, fue sorprendida en su domicilio por su expareja, el oficial Natanael Comes, también miembro de la misma fuerza policial.

Según testigos, después de que los vecinos alertaran por gritos, la calma relativa del barrio se vio quebrantada por el sonido escalofriante de disparos, que provenían del hogar de la oficial.

Al llegar al lugar, los agentes respondieron al llamado de emergencia encontrándose con disparos provenientes de Comes, quien se hallaba armado en el interior de la casa que compartió alguna vez con Daiana. Al ingresar, encontraron a la mujer sin vida, con lesiones de bala en el torso y cuello, una escena que rápidamente se confirmó como un femicidio.

Comes, tras concretar el ataque, se disparó en la cabeza con su misma arma. Fue trasladado con urgencia al hospital de la localidad, pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después debido a la gravedad de su herida.

Este doble suceso trágico ha levantado múltiples preguntas, dado que no había denuncias previas formales de violencia ni medidas de protección judicial en contra de Comes.

Sin embargo, el hecho de que el hombre estuviera armado y consciente de la presencia de su expareja en el hogar sugiere premeditación, lo que es un aspecto no descartado por los investigadores.