Un padre exige precisiones para saber cómo murió su hijo

José Luis Zúñiga es el padre de Luciano, el joven fallecido. El contó que “el día sábado mi hijo se fue de la casa, pasó por avenida Pieragnoli y siguió por la avenida como yendo hacia el San Cayetano. Hay una cámara a dos cuadras de mi casa donde se lo ve caminando por la avenida, se lo ve solo, pero no tenemos más información sobre lo que pasó con mi hijo”.

Según publica Crónica, “dicen que lo encontraron ahorcado alrededor de las 11:40 horas; por eso pedimos si alguna persona nos puede ayudar a nosotros, a mí y mi familia, si pueden dar datos sobre el lugar donde estuvo mi hijo entre 10:30 y casi 12 horas”.

El hombre aseguró que “la policía y la fiscalía no nos dan respuestas; dicen que fue un suicidio y hay que esperar 30 días para que se sepa qué pasó, pero yo tengo que saber hoy qué pasó con mi hijo, si él se quitó la vida o qué fue lo que pasó”.

Además, sostuvo: “la gente del periférico dice que alrededor de las 11:30 miraron para afuera y vieron que mi hijo estaba en un cerco de un metro 80. Como estaba de espaldas, no pensaron que estaba muerto, pensaron que estaba borracho, pero cuando se acercaron vieron que tenía el cordón de la zapatilla atado al cuello. El médico y dos enfermeras testificaron y llamaron a la policía, no lo tocaron y alrededor de las 12:20 llegó la policía y lo taparon y llevaron”.

En este marco, Zúñiga cuestionó: “no me avisaron lo que pasó con mi hijo y nos conocen porque nos han hecho allanamientos, conocían a mi hijo la Seccional Sexta y la Séptima, pero no me avisaron. Yo me acerqué a la Sexta porque vi una publicación en Facebook; me mostraron una foto y era mi hijo. Quiero saber si es verdad que lo encontraron ahí o estaba en otro lado”.

Consultado sobre la posibilidad de que el joven tuviera problemas con alguien, el padre indicó: “tenía problemas con algunos pibes cuando iba al boliche Contramano; siempre lo andaban buscando para pelear, pero él no era mala persona y ese día llegó a las 9 de la mañana a casa, tomado, se acostó y después discutimos; le dije que se cuidara, que no ande en la calle y no ande así que está peligrosa la calle; que si no se quería acostar que vuelva donde estaba tomando, pero dijo que lo estaba echando, cargó una bolsa con ropa y se fue y no lo vimos más”.

“Pedimos a la gente que nos diga; por ahí se encontró con alguien y lo llevaron engañado, o si la policía lo identificó y pasó algo… hay una persona que en redes decía que vio a mi hijo adentro de la camioneta de la policía; le pido por favor que nos ayude; que se acerque a mi familia. Vivimos hace 40 años en el Máximo Abásolo y todos nos conocen”.

Agregó que “la mujer dice que no sacó fotos porque pensó que lo estaban identificando, pero después vio la noticia que lo encontraron con una remera blanca y short ahorcado en el predio del periférico del San Cayetano y decía que si sabía esto sacaba fotos cuando él estaba con la policía”.

También manifestó que “dijeron que murió por asfixia mecánica, muerte por ahorcamiento, con el cordón de la zapatilla, pero mi hijo tenía un corte de unos dos centímetros; lo hicieron con un alambre, no con cordones”, y afirmó: “estuve en la Brigada de Investigaciones y me dijeron que se pidieron cámaras y todo va a Fiscalía, que me pueden dar un informe, pero recién en 30 días vamos a tener información y no podemos esperar. Mi esposa está mal, mi otro hijo de 23, mi hija y mi nieta, por eso pedimos si alguien vio algo se comunique al teléfono fijo 4472690 o al celular 2974429382”.

Finalmente, subrayó que “nosotros queremos saber qué pasó, si realmente él se quitó la vida porque no andaba bien, trabajaba en el campo y el viernes no quiso ir y el sábado pasó esto. Queremos saber si planeó quitarse la vida o qué pasó”.

Fuente: Crónica