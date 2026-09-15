El episodio ocurrió durante un viaje con destino a Viedma. El niño viajaba en brazos de su madre cuando fue alcanzado por agua caliente. Permanece internado y su estado es estable.

Un termo cayó en un colectivo y quemó a un bebé de seis meses

Un bebé de seis meses sufrió quemaduras luego de que un termo con agua caliente cayera dentro de un colectivo en el que viajaba junto a su madre.

El episodio ocurrió mientras la unidad se dirigía hacia Viedma. De acuerdo con la información incorporada a la causa, un joven de 26 años intentaba acomodar un equipo de mate en el portaequipaje ubicado sobre los asientos cuando el termo cayó y el agua alcanzó al niño.

El bebé viajaba en brazos de su madre y, tras el incidente, debió ser trasladado para recibir atención médica. Posteriormente quedó internado y, según el último parte informado, se encuentra estable.

Investigan si hubo una conducta negligente

A partir de lo ocurrido, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación penal para determinar las responsabilidades del joven involucrado.

La calificación provisoria es la de lesiones graves culposas, lo que implica que la investigación no atribuye una intención de provocar el daño, sino que busca establecer si existió una conducta imprudente o negligente que derivó en las lesiones.

Este martes se realizará una audiencia en la que se formalizará la investigación y se conocerán mayores precisiones sobre la imputación y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El estado de salud del bebé continuará siendo seguido de cerca mientras avanza la causa judicial.