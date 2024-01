Un tiktoker se burló de Las Grutas augurándole un tsunami

La amenaza de tsunami, la ciudad del Golfo "atrasada" o algún comentario sobre las famosas cuevas en el acantilado de Las Grutas, le generaron muchas reproducciones a sus videos, pero también críticas al tiktoker Damián Gauna, un influencer de Buenos Aires, durante su visita a las playas de Río Negro.

Gauna visitó recientemente Las Grutas, San Antonio Oeste y Punta Perdices y, en general, subió a su cuenta de TikTok videos donde destacó la belleza del Golfo. Sin embargo, en algunos se "pasó de chistoso", al menos para los habitantes de la zona. Uno de los videos, al que tituló “En San Antonio Oeste volvimos a los 90” le generó cientos de reclamos de los sanantonienses, por lo que Gauna subió varias respuestas a modo de disculpas.

En el video "polémico", el tiktoker relataba a sus seguidores: “Estamos cerca de Las Grutas. Es como volver el tiempo atrás, vas a comprar a un almacén y no tenés bolsitas. Acá no hay deliverys, pedí una pizza y me dijeron que la tenía que ir a buscar”.

En otro tramo, filmó un espacio donde se juega a la pelota, y molestó la descripción: “Miren cómo es la cancha acá, tiene todos caracoles. Nosotros en nuestro barrio tenemos una placita a todo trapo, acá es como volver el tiempo atrás”.

Más allá de las bromas, que generaron malestar, el influencer destacó la tranquilidad de la zona, en videos que por la cantidad de reproducciones, sirven como promoción de las playas rionegirnas. “Acá no se escucha ni un ruido. Nosotros somos porteños, acá la gente no tiene maldad, es humilde, no hay robos”, expresó.

El primer video viral de la visita de Gauna a Río Negro fue por la marea de Las Grutas. El tiktoker filmó una bajamar extraordinaria, cuando Las Grutas se convierte en una playa que parece no tener fin y advirtió, falsamente, sobre la llegada de un tsunami ya que antes de una ola devastadora, el mar suele retirarse de la costa.

A pesar de que en el video se advierte que el tono del influencer es irónico, para mostrar la particularidad de la principal playa de la Patagonia, muchos rionegrinos se lo tomaron en serio. Muchos le reprocharon "hablar sin saber", mientras que algunos, más didácticos, le explicaron que la marea sube y baja por efecto de la Luna, y que en el Golfo San Matías ese fenómeno es una de las principales características.

Los videos sumaron miles de reproducciones y terminaron derivando a la cuenta de Turismo de Las Grutas en TikTok. Una promoción de la costa rionegrina, que a los lugareños no les cayó bien.

Fuente: La Mañana de Neuquén