Una camioneta volcó tras un choque en la avenida Yrigoyen

Una Ford Ranger colisionó con una Toyota Hilux este martes por la tarde. Según la información preliminar, su conductor habría invadido el carril contrario al intentar esquivar un posible impacto desde atrás.

Un choque entre dos camionetas terminó con una Ford Ranger volcada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. El accidente ocurrió este martes por la tarde, cuando el vehículo circulaba hacia Rada Tilly y colisionó con una Toyota Hilux que avanzaba en sentido contrario.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor de la Ranger habría creído que otro vehículo iba a impactarlo desde atrás. Al realizar una maniobra para evitarlo, se desplazó hacia el carril opuesto, donde se produjo la colisión con la Hilux.

La Ranger quedó con las cuatro ruedas hacia arriba sobre la calzada. La Toyota sufrió importantes daños en el frente y terminó detenida a un costado de la avenida.

Personal policial y equipos de emergencia intervinieron para asistir a las personas involucradas y asegurar el sector. Las actuaciones y pericias deberán establecer cómo se desencadenó el accidente.