Una chica de 21 le dijo por Tinder que quería sexo con él: lo drogó y le robó

La Policía de Buenos Aires está tras la pista de "Valentina", una mujer de 21 años que es acusada por un hombre en el partido de San Isidro de haberlo drogado, golpeado y atado para robarle. La víctima denunció que conoció a la joven por Tinder y no recuerda nada de lo que pasó hasta la mañana siguiente.

Lo que debía ser una velada encantadora el 8 de septiembre pasado terminó siendo una pesadilla para Daniel, de 63 años, que había concertado una cita por Tinder con una mujer que se presentó como "Valentina".

La cita empezó como una cena entre Daniel y "Valentina" en la que tomaron unos tragos hasta que la víctima se durmió por alguna droga que la joven le puso en las bebidas. El hombre fue despertado a golpes por dos hombres a los que "Valentina" les facilitó el ingreso a su casa de la calle Ladislao Martínez al 100, en el partido de San Isidro, y que lo hostigaron para que les revelara dónde guardaba dólares.

La víctima quedó maniatada y tanto los dos hombres como la chica que lo asaltaron escaparon con objetos de valor y quedaron filmados por las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación judicial quedó en manos del fiscal Gastón Garbus, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Martínez, quien tuvo una novedad impensada el martes de esta semana: la mujer que aparece en el perfil de "Valentina" resultó ser una joven de 23 años residente en el barrio porteño de La Boca, quien ya se presentó ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y está dispuesta a radicar una denuncia por "robo de identidad".

"Yo no tengo nada que ver con esto y me han ensuciado", dijo a Télam Ludmila, la joven de las fotos, mientras se dirigía a la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de San Isidro a declarar en la causa.

ROBO DE IDENTIDAD

Ludmila, que está terminando de estudiar el secundario, reconoció que las fotos que usó "Valentina" en Tinder son de ella, pero que no sabe cómo las obtuvo la banda porque sus redes son privadas.

"Las fotos me las robaron de mi Instagram y del Facebook, pero nunca tuve las cuentas públicas. El que utilizó o pasó mis fotos tiene que ser alguien conocido, no suelo aceptar a desconocidos", afirmó.

Por eso el fiscal Garbus convocó a Ludmila para que fuera a declarar a la DDI para ver si a partir de lo que pueda contar o del análisis de sus redes se puede identificar a algún integrante de la banda de "NN Valentina".

"Ayer mismo se contactaron conmigo de la fiscalía y me dejaron tranquila porque me dijeron que no coincidían mis fotos con la verdadera chica que aparece en los videos, escapando de la casa del hombre asaltado", señaló Ludmila.

"Desgraciadamente tengo que salir a aclarar que no tengo nada que ver con esto, pero también quiero pedirles a los medios que dejen de publicar mis fotos", agregó.

Ludmila comentó que ya se puso en contacto con un abogado y que en breve formalizará una denuncia por el robo que esta banda hizo de sus imágenes y para que la Justicia dicte alguna medida que logre evitar que sus fotos se sigan viralizando.

En tanto, una fuente judicial directamente abocada a la investigación del caso reveló que están seguros de que Ludmila no tiene ninguna relación con la banda de "NN Valentina" y que hay un elemento distintivo de la verdadera delincuente que esta joven no tiene.

"La verdadera 'Valentina' tiene brackets en sus dientes, por lo que nos dijo la víctima, que además, siempre dejó en claro que no estaba seguro de que la chica de las fotos sea la que llegó a su casa para el encuentro", dijo a Télam el investigador judicial consultado.

El informante agregó que ante la difusión del caso, el fiscal Garbus ya se puso en contacto con un colega de la Capital Federal que investiga otros casos donde podría actuar la misma banda de "Valentina".