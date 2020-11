Una juez pide que el Superior Tribunal emita una acordada

Una jueza penal de Comodoro Rivadavia pidió al Superior Tribunal de Justicia que emita una acordada para todos los fueros “en donde se establezca de una vez la obligatoriedad de designar subrogantes de la matrícula en carácter de conjuez en forma directa” ante la demora que puede ocasionar el largo trámite de excusaciones de acciones de amparo que llegan a manos de los magistrados porque también se consideran acreedores del Estado provincial ante la deuda salarial que se mantiene a la fecha.

En una semana siete acciones de amparo llegaron para su tratamiento en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, por la deuda que mantiene el Gobierno provincial con los trabajadores del Estado. Y son cotidianas las excusaciones de los jueces para poder intervenir en estas acciones porque se consideran acreedores también del Estado provincial ante la deuda mantenida con ellos a la fecha.

Algunas de estas causas llevan más de tres meses de tramitación sólo para designar el juez actuante.

Por esa razón, la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez que se excusó de intervenir en una acción de amparo -entablada en contra de la provincia del Chubut, de una trabajadora del Estado, quien reclama el pago de sus haberes adeudados- pidió al Superior Tribunal de Justicia que emita una acordada ante esta situación extraordinaria que se da en todos los fueros. Suárez argumentó que se vio impedida de asumir rol juzgador “con la objetividad e imparcialidad necesarias” algo que la mayoría de los jueces están argumentando en estas situaciones.

“Ante el evidente peligro en la demora que puede ocasionar el largo trámite de excusaciones, me permito poner en conocimiento de nuestro Superior Tribunal de Justicia y requerir una actuación concreta a los efectos de que arbitre las medidas necesarias a efectos de evitar demoras innecesarias e injustificadas, dado que resulta de una obviedad tal, que ningún magistrado de la provincia estará en condiciones de intervenir en la atención de procesos de esta índole, dado que todos los magistrados de la provincia somos acreedores por el mismo motivo del mismo deudor”, pidió Suárez en su excusación.

La jueza sugirió que a los fines de que la tutela judicial sea realmente efectiva, “se arbitren medidas para evitar dilaciones innecesarias a los justiciables y emitan una acordada para esta situación extraordinaria, aplicable a todos los fueros, en donde se establezca de una vez la obligatoriedad de designar subrogantes de la matrícula en carácter de conjuez en forma directa”.

Para Suárez no son de utilidad las medidas adoptadas hasta el momento, como por ejemplo las imposiciones de expedirse en determinado tiempo, el que no figura en ningún Código Procesal o como la que se pretendió adoptar que frente al silencio se entendía que el juez “se excusaba”, algo no previsto en ninguna norma procesal.

La medida que pueda tomar el Superior Tribunal de Justicia frente a que los acreedores del Estado provincial y ningún juez de la provincia estaría en condiciones de intervenir, para Suárez “agilizaría la atención de los trámites de quienes reclaman la intervención de los jueces “cumpliendo el objetivo de la celeridad y afianzamiento de la Justicia” como lo dicta el Preámbulo de la Constitución Nacional.