Una menor resultó herida tras ser atropellada cuando escapaba de un perro

El hecho ocurrió el domingo por la tarde sobre la avenida Nahuel Huapi, a la altura de Punta Borja. La menor, de 15 años, sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital Regional. El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Un siniestro vial con una menor lesionada tuvo lugar este domingo por la tarde sobre la avenida Nahuel Huapi, a la altura de Punta Borja, en el sector del Kilómetro 8.

El episodio se registró alrededor de las 17:15 y motivó la intervención del personal de la Comisaría Distrito Km. 8, que acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Chevrolet Corsa detenido sobre la calzada y a una adolescente de 15 años tendida en el centro de la avenida, con una hemorragia visible producto del impacto.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la joven habría intentado cruzar la arteria de manera imprevista luego de asustarse al notar que era seguida por un perro mestizo. En ese contexto, fue embestida por el vehículo, que era conducido por un hombre de 71 años.

El conductor fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. En tanto, una ambulancia proveniente del barrio 30 de Octubre asistió a la menor y dispuso su traslado al Hospital Regional para una evaluación médica más exhaustiva.

En el operativo también participó personal de Tránsito municipal, mientras que una grúa permaneció en el lugar a la espera del retiro del vehículo involucrado, una vez finalizadas las tareas de rigor.