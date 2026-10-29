Una motociclista herida tras un choque en la avenida Kennedy

Una motociclista de 35 años debió ser trasladada de urgencia al hospital luego de ser embestida por un automóvil que salía de un estacionamiento en la intersección con calle Almafuerte. El siniestro ocurrió anoche.

Una motociclista de 35 años fue hospitalizada anoche tras ser embestida por un auto en Avenida Kennedy y Almafuerte, sufriendo una posible fractura.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 21:57 horas en jurisdicción de la Comisaría Seccional Cuarta. Según se informó oficialmente, un automóvil Renault Logan, salía del sector de estacionamiento sobre la Avenida Kennedy al 1450 e impactó directamente contra un motovehículo Yamaha 1200.

A raíz de la colisión, la conductora del rodado menor, cayó sobre la cinta asfáltica con politraumatismos. "El aviso fue recibido a través del Centro de Monitoreo, por lo que se comisionó de inmediato la asistencia médica y policial", explicaron fuentes intervinientes.

En el lugar del choque se hizo presente una ambulancia de salud pública a cargo del enfermero Santos, quien tras examinar a la víctima constató las lesiones sufridas. "Debido a la sospecha de una fractura, se dispuso el traslado urgente de la paciente hacia el centro asistencial", indicaron los profesionales de salud.

En las diligencias trabajó la Oficial Ayudante Melanie Bueno, junto al Sargento Sergio Vázquez de la División Policial de Investigaciones. Asimismo, se dio intervención formal a la Dra. Chaura, representante del Ministerio Público Fiscal, para avanzar con las pericias de rigor.