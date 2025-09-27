Ocurrió en Tokio, Japón. Los efectivos policiales que lo encontraron dijeron que estaba “en avanzado estado de descomposición”.

Una mujer guardó el cadáver de su hija en el freezer durante 20 años

Una mujer guardó el cadáver de su hija en el freezer de su casa durante 20 años en Japón. Los efectivos policiales que lo encontraron dijeron que estaba “en avanzado estado de descomposición”.

El dramático episodio ocurrió en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, y fue dado a conocer por las autoridades este jueves. El hallazgo ocurrió después de que la madre, de 75 años, confesara de forma voluntaria que tenía el cuerpo sin vida de su hija en el domicilio.

De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, un portavoz de la Policía dijo que Keiko Mori se acercó a la comisaría el martes pasado acompañada de un familiar y declaró haber guardado el cadáver de su hija en su casa durante dos décadas.

Tras recibir la denuncia, los agentes se acercaron al domicilio y constataron el escalofriante escenario. Al abrir un freezer, encontraron el cuerpo de una mujer adulta arrodillado boca abajo.

El cuerpo de la joven seguía vestido con una camiseta y ropa interior. La mujer les dijo a los agentes que se trataba de su hija, que se llamaba Makiko y que había nacido en 1975. Keiko había perdido a su marido a principios de septiembre y desde entonces vivía sola.

“Su descomposición estaba avanzada”, reveló el vocero. Hasta el momento se desconocen las causas en las que ocurrió la muerte. Las autoridades a cargo de la investigación ordenaron realizar una autopsia para obtener mayor información del caso. La mujer fue detenida.