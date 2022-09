Una mujer irá a juicio por atropellar y matar a un peatón

El juez Alejandro Rosales presidió este viernes la audiencia preliminar por el accidente ocurrido el 22 de marzo de 2021 en la ciudad de los lagos y que tuvo como víctima a Clementino Thorp, quien sufrió graves heridas y falleció seis días después en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

En el inicio del acto judicial, la fiscal Laura Castagno recordó que esa tarde Magdalena López (37) conducía un Fiat Mobi por la avenida Estrada. Según los investigadores, el automóvil se desplazaba a una velocidad de entre 28 y 35 Km/h, y la víctima cruzaba la avenida. Para la fiscal, la acusada actuó de forma imprudente, “faltando al deber de cuidado y prevención, sin tener en cuenta los riesgos propios de la conducción”.

Castagno refirió que se investigó a López como presunta autora del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de vehículo automotor. Luego fundamentó los medios de pruebas testimoniales y documentales que presentará en las audiencias de debate. Por ello, pidió que sea elevada la causa a juicio.

Por su parte, el defensor oficial Gustavo Oyarzún aseguró que la Fiscalía no logró precisar qué regla concreta incumplió López en el accidente, considerando que no existe ninguna circunstancia particular que demuestre el incumplimiento de alguna norma por parte de su asistida. En ese sentido, requirió el sobreseimiento de la acusada.

El juez consideró que el Ministerio Público Fiscal cuenta con un caso para llevar a debate y rechazó el pedido de sobreseimiento efectuado por la Defensa Pública. Elevó la causa a juicio oral y público contra la conductora tal como lo presentó la fiscal. Rosales ordenó a la Oficina Judicial la conformación de un tribunal unipersonal.